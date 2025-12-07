O Νόρις μετά την κατάκτηση του τίτλου στην F1: «Δεν πίστευα ότι θα κλάψω, αλλά...» - Real.gr

Με δάκρυα στα μάτια πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του στη Φόρμουλα Ενα.

Ο Βρετανός οδηγός αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2025, μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε σήμερα (7/12) στο Αμπου Ντάμπι, στο τελευταίο γκρν πρι της χρονιάς, με μόλις δύο βαθμούς διαφορά από τον επί τετραετία κάτοχο του «στέμματος», Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το δραματικό φινάλε, ο «πιλότος» της McLaren δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του: «Εχω καιρό να κλάψω. Δεν πίστευα ότι θα κλάψω, αλλά το έκανα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Τώρα ξέρω κάπως πώς αισθάνεται ο Μαξ (σ.σ. Φερστάπεν)», δήλωσε ο Νόρις, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο των βασικών ανταγωνιστών του, του απερχόμενου παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά και του «ομόσταυλού» του, Οσκαρ Πιάστρι: «Θέλω να συγχαρώ τον Μαξ και τον Οσκαρ, τους δύο μεγαλύτερους ανταγωνιστές μου όλη τη σεζόν. Ηταν χαρά μου να τρέχω εναντίον τους. Ηταν τιμή μου, έμαθα πολλά και από τους δύο».