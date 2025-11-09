Ο Νόρις την pole position στο Σάο Πάολο, σοκ για Φερστάπεν - Real.gr

Λίγες ώρες μετά τη νίκη του στο σπριντ, ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε και την «pole position» για το Γκραν Πρι του Σάο Πάολο που θα ξεκινήσει την Κυριακή (9/11) στις 19:00.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren, που προπορεύεται στη βαθμολογία των οδηγών, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στις κατατακτήριες, μπροστά από τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι (που ήταν δεύτερος και στο σπριντ) και τον Σαρλ Λεκλέρ. Από την τέταρτη θέση θα ξεκινήσει ο έτερος οδηγός της πρωταθλήτριας κατασκευαστών, Όσκαρ Πιάστρι, ενώ απογοήτευσαν ο τετράκις κι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να περάσει καν από το Q3, με τη Red Bull να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, με τη δεύτερη Ferrari να ξεκινάει από τη 13η θέση. Αντίθετα, εντυπωσιακές ήταν οι προσπάθειες των δύο πιλότων της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Ισάκ Χατζάρ, αλλά και του Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas.

Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο δε συμμετείχε έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στο τέλος του σπριντ νωρίτερα. Ο Βραζιλιάνος οδηγός, πάντως, δεν έχει κάτι σοβαρό.

Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το Γκραν Πρι του Σάο Πάολο έχει ως εξής:

1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:09.511

2. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:09.685

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:09.805

4. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:09.886

5. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 1:09.931

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:09.942

7. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:09.962

8. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 1:09.977

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:10.002

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 1:10.039