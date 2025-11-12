Ο Νταμιέν Κομολί νέος πρόεδρος της Γιουβέντους - Real.gr

Πέντε μήνες μετά την άφιξή του στη Γιουβέντους, ο Γάλλος Νταμιέν Κομολί αναδείχθηκε την Τρίτη (11/11) πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του πιο πολυνίκη συλλόγου του ιταλικού ποδοσφαίρου.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον Νταμιέν Κομολί στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, τερματίζοντας παράλληλα τα προηγούμενα καθήκοντά του ως γενικού διευθυντή», αναφέρει η ανακοίνωση της Γιουβέντους. Ο Κομολί διαδέχεται τον Μαουρίτσιο Σκαναβίνο, του οποίου η θητεία έληξε στις 7 Νοεμβρίου.

«Αυτός ο σύλλογος έχει απεριόριστη δυναμική. Μετά από 33 χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάθος, τέτοιο πνεύμα κοινότητας, τέτοια ενότητα, σεβασμό και τόσο πλούσια ιστορία σε έναν σύλλογο.

Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θεωρούμε μοναδικό και που θα μας επιτρέψει να ξεχωρίσουμε στην Ευρώπη. Αλλά προτεραιότητά μας είναι να επανακατακτήσουμε τη Serie A», δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της «Γηραιάς Κυρίας» σε συνέντευξη Τύπου.

Από την άφιξή του στη Γιουβέντους, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Σεντ-Ετιέν, της Λίβερπουλ και της Φενέρμπαχτσε, καθώς και πρώην πρόεδρος της Τουλούζ, κλήθηκε να διαχειριστεί την πρώτη σοβαρή κρίση με την απομάκρυνση του προπονητή Ίγκορ Τούντορ και την αντικατάστασή του από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 6η θέση της Serie A, πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή που κατέχει η Ίντερ, και στην 26η θέση του ομίλου της στο Champions League, με τρεις βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές.