Ο Ντεμπελέ κατέκτησε το «Onze d’Or 2025», ξεπερνώντας τον Γιαμάλ - Real.gr

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ νίκησε οριακά τον Λαμίν Γιαμάλ και έκανε δικό του το βραβείο Onze d'Or 2025, για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, διάκριση που δίνεται από το 1976.

Επιλέχθηκε από τους αναγνώστες του γαλλικού περιοδικού με 32,5% των ψήφων, ενώ ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έλαβε 30%, λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί στο Παρίσι (22/9) ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» από το «France Football»

Ο Κιλιάν Μπαπέ, τερμάτισε τρίτος (12,5%), ακολουθούμενος από τον Μαροκινό διεθνή της Παρί Σεν Ζερμέν, Ατσράφ Χακίμι (7%). Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα, Πέδρι (5,6%) και Ραφίνια (4,7%), τερμάτισαν πέμπτοι και έκτοι.

«Πώς να μην είμαι περήφανος!» Ο Ντεμπελέ ομολόγησε σε συνέντευξη στο Onze Mondial, στην οποία θυμήθηκε ότι του αρέσει πάντα να μιλάει στο γήπεδο:

«Από την αρχή της καριέρας μου, δεν έχω αλλάξει σε αυτό το θέμα, αλλά τελευταία μιλάω ανοιχτά. Ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των τριών τελευταίων ετών με την Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι αλήθεια ότι στην Μπαρτσελόνα δεν μίλησα ανοιχτά. Ήταν πάντα η φύση μου. Οπότε επαναλαμβάνω αυτό που είπα τότε: είναι καλύτερο να μιλάς ανοιχτά στο γήπεδο».

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ευχαρίστησε τον Λουίς Ενρίκε για τον ρόλο του στην ποδοσφαιρική του ανάπτυξη, αποδεχόμενος τη θυσία στο πρέσινγκ:

«Είναι ο προπονητής που μου ζητά να μην δίνω στους αμυντικούς ή στους τερματοφύλακες χρόνο για ελιγμούς, για να σκεφτούν. Είμαι πάντα σε εγρήγορση. Ειδικά όταν δεν έχουμε την μπάλα, παρόλο που τις περισσότερες φορές την έχουμε. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ που πιέζω. Οι συμπαίκτες μου με βοηθούν επίσης πολύ. Αν πιέσω μόνος μου, είμαι νεκρός. Εδώ, μιλάνε για μένα επειδή είμαι ο επιθετικός, ο πρώτος που πιέζει, αλλά στην πραγματικότητα, όλη η ομάδα συμβάλλει σε αυτό το έργο. Είναι σημαντικό, ειδικά με το στυλ παιχνιδιού μας. Κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, έτρεξα πολύ. Αυτό επίσης σηματοδότησε τη διαφορά. Είναι καλό, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».

Η ψηφοφορία για το Onze d’Or 2025

1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν) 32,5%

2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) 30%

3. Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Ρεάλ Μαδρίτης) 12,5%

4. Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν) 7%

5. Πέδρι Γκονζάλες (Μπαρτσελόνα) 5,6%

6.Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) 4,7%

7. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) 3,9%

8. Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ) 1,2%

9. Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ) 1,2%

10. Λαουτάρο Μαρτίνεθ (Ίντερ) 0,9%

11. Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) 0,5%