Ο Ντένις Σρέντερ MVP του EuroBasket 2025 - Real.gr

Ο Ντένις Σρέντερ έγραψε ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στην πορεία του με την Εθνική Γερμανίας, καθώς αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του Ευρωμπάσκετ 2025, οδηγώντας τα «πάντσερ» στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1993.

Ο αρχηγός της Γερμανίας είχε καθοριστική παρουσία στον τελικό απέναντι στην Τουρκία, σημειώνοντας 16 πόντους, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ (ρεκόρ τελικού σε Ευρωμπάσκετ από το 1995) και 1 κλέψιμο.

Με αυτή τη διάκριση, ο Σρέντερ γίνεται ο τρίτος Γερμανός στην Ιστορία που κατακτά τον τίτλο του MVP σε Ευρωμπάσκετ, μετά τον Κρις Βελπ (1993) και τον Ντιρκ Νοβίτσκι (2005).

Ο Σρέντερ είχε εντυπωσιακή παρουσία σε όλο το τουρνουά, με μέσους όρους 20,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 0,8 κλεψίματα, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, όπου επίσης είχε αναδειχθεί MVP.

Ιδιαίτερα στα κρίσιμα νοκ-άουτ ματς έδειξε την κλάση του, μοιράζοντας 12 ασίστ τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό, αριθμοί που αποτελούν ρεκόρ για τις συγκεκριμένες φάσεις από τότε που τηρούνται επίσημα τα στατιστικά.

Με τους 16 πόντους του στον τελικό, ο Σρέντερ έφτασε συνολικά τους 631 στην ιστορία του στο Ευρωμπάσκετ και ανέβηκε στην 25η θέση όλων των εποχών στη σχετική λίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Σρέντερ βρέθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, όπως είχε γίνει και στο Ευρωμπάσκετ του 2022, όταν η Γερμανία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.