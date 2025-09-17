Quantcast
Ο Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός - Real.gr
real player

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

13:27, 17/09/2025
Ο Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Λίγες μέρες πριν από τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τις διαιτητικές ομάδες που θα τα διευθύνουν.

Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ορίστηκε ο Γερμανός Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος πέρυσι είχε διευθύνει το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (4-2) στα playoffs.

Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Γερμανοί Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ευαγγέλου. Στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρτιν Γκούντερ, Αλεξάντερ Περλ και Κουμπαράκης.

Από εκεί και πέρα, στο ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός διαιτητής ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Ευαγγέλου, στο Λάρισα – ΑΕΚ διαιτητής θα είναι ο Μόσχου με VAR τον Φωτιά και στο Κηφισιά – Άρης διαιτητής ο Γιουματζίδης με VAR τον Κουμπαράκη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Παρακολουθούμε στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις»

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Παρακολουθούμε στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις»

13:04 17/09
Νέα τουρκική πρόκληση: Mε νέα ΝΑVTEX ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

Νέα τουρκική πρόκληση: Mε νέα ΝΑVTEX ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

13:23 17/09
Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

10:52 17/09
Η ΕΛ.ΑΣ σε επαφή με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα στη Μαράια

Η ΕΛ.ΑΣ σε επαφή με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα στη Μαράια

12:51 17/09
Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

11:24 17/09
Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

11:15 17/09
Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

11:58 17/09
Αν υπάρχει ο τέλειος άνδρας, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως – Σε ποιο ζώδιο ανήκει

Αν υπάρχει ο τέλειος άνδρας, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως – Σε ποιο ζώδιο ανήκει

12:53 17/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved