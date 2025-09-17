Ο Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός - Real.gr

Λίγες μέρες πριν από τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τις διαιτητικές ομάδες που θα τα διευθύνουν.

Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ορίστηκε ο Γερμανός Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος πέρυσι είχε διευθύνει το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (4-2) στα playoffs.

Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Γερμανοί Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ευαγγέλου. Στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρτιν Γκούντερ, Αλεξάντερ Περλ και Κουμπαράκης.

Από εκεί και πέρα, στο ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός διαιτητής ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Ευαγγέλου, στο Λάρισα – ΑΕΚ διαιτητής θα είναι ο Μόσχου με VAR τον Φωτιά και στο Κηφισιά – Άρης διαιτητής ο Γιουματζίδης με VAR τον Κουμπαράκη.