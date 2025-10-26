Ο Ντιμπάλα έστειλε τη Ρόμα στο «ρετιρέ» - Real.gr

Με το γκολ του Πάολο Ντιμπάλα στο 16ο λεπτό η Ρόμα νίκησε μέσα στην έδρα της Σασουόλο με 1-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Serie A, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, συγκατοικώντας με τη Νάπολι. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στην αρχική ενδεκάδα και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Ερμόσο.

Νωρίτερα, στο τέλος η Τορίνο λύγισε την (ουραγό της βαθμολογίας) Τζένοα και πήρε τη νίκη, μάλιστα με ανατροπή, με 2-1. Η ομάδα της Γένοβα προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Τόρσμπι, αλλά στη συνέχεια η «γκρανάτα» ανέλαβε την πρωτοβουλία και ισοφάρισε πρώτα με το αυτογκόλ του Σαμπέλι (63′) και στο 90ό λεπτό ο Μαριπάν της χάρισε τη νίκη.