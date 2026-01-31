Ο Ολυμπιακός χωρίς Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με την ΑΕΚ - Real.gr

Χωρίς το «βαρύ πυροβολικό» του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα σχέδια του για το αυριανό (1/2) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα γίνει (21:00) στην «Allwyn Arena», για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Προφανώς ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μαροκινό επιθετικό, προκειμένου να τον ξεκουράσει, αλλά και να τον προφυλάξει από έναν ενδεχόμενο μυϊκό τραυματισμό, δεδομένου ότι αγωνίσθηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του στο κύπελλο Εθνών Αφρικής κι έχει επιβαρυνθεί αρκετά.

Ωστόσο, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει στον νεοαποκτηθέντα, Αντρέ Λουϊζ, ενώ την αποστολή των «ερυθρολεύκων», συναποτελούν οι εξής ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης

Αμυντικοί : Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα,

Μπρούνο

Μέσοι : Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο

Επιθετικοί : Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι