Ο Ουέντα πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, στην 5η θέση ο Ελ Κααμπί, 10ος ο Παυλίδης - Real.gr

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα, πέτυχε τέσσερα (!) γκολ στην εμφατική νίκη με 6-1 επί της Τσβόλε και με 18 τέρματα σε 15 αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος, προηγείται στην σχετική κατάταξη.

Ακολουθεί με 17 γκολ ο Χάρι Κέϊν, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ στην εμφατική νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Στουτγκάρδης με 5-0, ενώ το άτυπο… βάθρο συμπληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ με 16 τέρματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης στην LaLiga.

Το «ελληνικό στοιχείο» στον συγκεκριμένο πίνακα, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τα δύο γκολ που πέτυχε στην νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ, έφθασε στα 12 γκολ σε 13 συμμετοχές, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος δεν «βρήκε δίχτυα» στο ντέρμπι της Μπενφίκα με την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας (1-1), βρίσκεται στην 10η θέση με 10 γκολ σε 13 αγώνες.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 15 αγώνες

2. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 17 γκολ σε 13 αγώνες

3. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 16 γκολ σε 16 αγώνες

4. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 15 γκολ σε 15 αγώνες

5. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 13 αγώνες

6. Φεράν Τόρες (25/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

8. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

9. Αλεξέϊ Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 11 γκολ σε 17 αγώνες

10. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 10 γκολ σε 13 αγώνες