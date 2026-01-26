Ο Ουόρντ MVP της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League - Real.gr

Quantcast
16:15, 26/01/2026
Ο Τάισον Ουόρντ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League, καθώς σημείωσε τριπλ νταμπλ φίγκιουρ στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού με 98-85, το οποίο είναι το 12ο στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Με την εμφάνισή του, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ… φρόντισε να μη φανούν οι απουσίες των «ερυθρολεύκων» στη θέση «1», καθώς ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο, δεδομένου ότι οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις ήταν εκτός, ενώ ο νεοαποκτηθείς Κόρι Τζόσεφ έφτασε σήμερα το πρωί (26/1, 09:00) στην Αθήνα.

Ο 28χρονος άσος χρησιμοποιήθηκε για 32 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές), 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος και 2 φάουλ. Χάρη σε αυτή την εμφάνισή του, ο Ουόρντ συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουόρντ είναι ο τέταρτος παίκτης του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται MVP μιας αγωνιστικής στην τρέχουσα σεζόν της Greek Basketball League, μετά τους Ντόντα Χολ (5η), Τάιλερ Ντόρσεϊ (11η) και Άλεκ Πίτερς (14η).

