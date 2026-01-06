Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Τσάβες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Είναι και επίσημα παίκτης του «τριφυλλιού» έως το τέλος της περιόδου, με τη μορφή του δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Την τέταρτη μεταγραφή του στην χειμερινή περίοδο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ανήμερα των Φώτων (6/1). Ο Λούκας Τσάβες είναι και επίσημα παίκτης του «τριφυλλιού» έως το τέλος της περιόδου, με τη μορφή του δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών για τον 30χρονο γκολκίπερ μπήκε και η οψιόν αγοράς, την οποία εφόσον επιθυμεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει μόνιμα. Ο Τσάβες προέρχεται από δύο επιτυχημένες σεζόν με την φανέλα του Παναιτωλικού, όπου σε 66 παιχνίδια διατήρησε ανέπαφη την εστία του 25 φορές.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο.

Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»