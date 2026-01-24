O Παναθηναϊκός ανεβάζει «στροφές» για να κλείσει τον Καμπίνι μέσα στο Σαββατοκύριακο - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ολοκληρώσει 5 «χειμερινές» μεταγραφές (Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο) και μία «επιστροφή» (Κάτρης) και πλέον... φουλάρει για να «κλείσει» και την επόμενη κίνησή του, που θα αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, με τον Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε να είναι ο Νο1 στόχος του.

Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στην περίπτωση του 22χρονου διεθνούς Νοτιοαφρικανού μπακ, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχοντας προχωρήσει πλέον σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις τους με τη νορβηγική ομάδα η οποία έχει συμβόλαιο με τον Καμπίνι έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όλο θέμα μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Παναθηναϊκό να «τρέχει» για να φτάσει σε μία συμφωνία με τη Μόλντε μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο (24-25/1), για ένα ποσό που θα φτάσει λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ.