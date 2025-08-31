Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Μίλος Πάντοβιτς - Real.gr

Ενίσχυση στην γραμμή κρούσης του Παναθηναϊκού, αναμένεται να προσφέρει η απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς.

Η διοίκηση των «πρασίνων», ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Σέρβου επιθετικού, ενώ στην σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς! Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ένατη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μίλος Πάντοβιτς γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 2002 στο Νόβισαντ της Γιουγκοσλαβίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της Βοϊβοντίνα. Η εξέλιξή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους «μεγάλους» συλλόγους της χώρας και στα 15 του εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα.

Δύο χρόνια αργότερα κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα Κυπέλλου. Όλοι βλέπουν τις δυνατότητες εξέλιξής του, γι΄αυτό και τον Ιανουάριο του 2020 φεύγει με δανεισμό αρχικά στη Γκράφιτσαρ και εν συνεχεία το καλοκαίρι του 2020 στη Βόζντοβατς. Στην τελευταία κάνει σπουδαία σεζόν και οδηγεί στην αγορά του από τον Ερυθρό Αστέρα. Παράλληλα είναι βασικός στην εθνική Κ21 και συνεχίζει να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το 2023 η Μπάτσκα Τόπολα τον αποκτά και άμεσα γίνεται ο αρχι-σκόρερ της! Παίζει στους ομίλους του Europa League και καλείται στην εθνική ανδρών της Σερβίας. Τη σεζόν που πέρασε σκόραρε πέντε φορές στους ομίλους του Conference League ενώ στο πρωτάθλημα για δεύτερη σερί χρονιά σημείωσε διψήφιο αριθμό γκολ.

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 72.

Καλωσορίζουμε τον Μίλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!