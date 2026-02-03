Quantcast
Ο Παναθηναϊκός έχει γενέθλια: «118 χρόνια σύλλογος μεγάλος» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ο Παναθηναϊκός έχει γενέθλια: «118 χρόνια σύλλογος μεγάλος» – ΒΙΝΤΕΟ

13:57, 03/02/2026
Ο Παναθηναϊκός έχει γενέθλια: «118 χρόνια σύλλογος μεγάλος» – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεχωριστή είναι κάθε 3η Φεβρουαρίου για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αφού μια τέτοια ημέρα το 1908 είχαμε τη “γέννηση” του συλλόγου από τον Γιώργο Καλαφάτη και τους περίπου 20 συνιδρυτές του.

Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 118 χρόνια ιστορίας -τη στιγμή που χτίζει το νέο του “σπίτι”- και η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης του τριφυλλιού έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

118 Χρόνια Παναθηναϊκός.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου το 1930, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…”.

 

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

“118 χρόνια Παναθηναϊκός. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών.Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά.
Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος! Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!”.

 

 

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

“Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γιορτάζει τα 118 χρόνια παρουσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό και στο διεθνές κοινωνικό στερέωμα.

Η 3η Φεβρουαρίου αποτελεί την πιο …παρανοϊκή ημέρα του χρόνου και για αυτό φρόντισαν ο Γιώργος Καλαφάτης και οι περίπου 20 συνιδρυτές του Συλλόγου το μακρινό 1908.

Στις 3/2/1908 αναγνωρίστηκε και επίσημα η «γέννηση» του Συλλόγου ενώ η προεργασία είχε γίνει από τον Νοέμβριο του 1907.

Αναλυτικότερα το έγγραφο του ΣΕΓΑΣ που αναφερόταν στην ίδρυση του μεγαλύτερου ελληνικού σωματείου ανέφερε «Ούτος ιδρύθη την 3ηνΦεβρουαρίου 1908 υπ” αθλητών της Ποδοσφαιρίσεως και γνωστών φιλάθλων, ταχέως δε κατώρθωσε να καταλάβη επίζηλον μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων θέσιν εργαζόμενος πάντοτε υπέρ της ως οίον τε ευρυτέρας διαδόσεως της παιδίας ταύτης και της εν γένει ιδέας του αθλητισμού.»

Από κει και πέρα οι ιδρυτές του Παναθηναϊκού απέστειλαν έγγραφο προς τον Πανελλήνιο που γνωστοποιούσαν τη δημιουργία της νέας ομάδας όπου έγραφε «Μετά χαράς ανακοινούμεν Υμίν την ίδρυσιν του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου».

Η ευρεία διάδοσις ην εσχάτως έλαβεν η παιδία της Ποδοσφαιρίσεως, ο ενθουσιασμός μεθ” όν εγένετο δεκτή παρά τοις αθληταίς εν γένει και ιδία παρά τη μαθητική νεολαία, το ενδιαφέρον καθ” όλου υπέρ πάσιν εγείρει, πάντα διαδηλούσι την πρωτεύουσαν θέσι ην η Ποδοσφαίρισις έχει καταλάβη εν τη αθλητική κινήσει“.

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

10:27 03/02
Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

09:57 03/02
Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:41 03/02
Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

07:04 03/02
Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

13:00 03/02
Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

07:03 03/02
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

12:34 03/02
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

07:06 02/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved