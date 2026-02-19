Ο Παναθηναϊκός ψάχνει... διέξοδο μέσα από ένα πρώτο βήμα πρόκρισης με την Πλζεν - Real.gr

«Πληγωμένος» απ’ τον αποκλεισμό του απ’ τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και την εντός έδρας απώλεια με την ΑΕΛ (1-1) μετά από κάκιστη εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη... διέξοδό του το βράδυ της Πέμπτης (19/2,. 22:00, CosmoteSports 4HD, ANT1) στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν για τα play off του Europa League κι ένα πρώτο βήμα πρόκρισης για τους «16» του θεσμού.

Η Ευρώπη άλλωστε, ήταν το… φάρμακο καθ’ όλη τη διάρκεια της εφετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς η πορεία του στα καλοκαιρινά προκριματικά και στη League Phase του Europa League, ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με την παρουσία του στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το παιχνίδι με την τσεχική ομάδα, την οποία οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν και στη League Phase (6η αγωνιστική), μένοντας στο 0-0 στο ΟΑΚΑ, προσφέρει μία ευκαιρία στο «τριφύλλι» να αλλάξει την ψυχολογία του και τα κίνητρά του σε ένα ζευγάρι αγώνων που μπορεί να δώσει πολλά στον Παναθηναϊκό κι από πλευράς βαθμολογίας (είναι πλέον 78ος στο UEFA Club Ranking με 26.250 βαθμούς), όσο κι από πλευράς οικονομικών μπόνους.

Μία πιθανή πρόκριση επί της Πλζεν θα προσφέρει άλλους 1.000 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, αλλά κι έξτρα 1.750.000 ευρώ όσον αφορά το μπόνους πρόκρισης στους «16», τα οποία θα προστεθούν στα 10,3 εκατ. ευρώ που έχει ήδη «καρπωθεί» το «τριφύλλι» απ’ την έως τώρα παρουσία του στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης και θα ανοίξει δρόμους για ακόμη… περισσότερα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-2-1, έχοντας πλέον διαθέσιμους τους Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος επέστρεψε σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα έπειτα από απουσία περίπου ενός μήνα λόγω θλάσης στη γάμπα.

Από εκεί και πέρα, εκτός έμειναν οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι (έχει μπει σε ένα μέρος της προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας, μετά τον νέο μυϊκό τραυματισμό του) και οι Σίριλ Ντέσερς, Μουσά Σισοκό, που είναι ούτως ή άλλως εκτός λίστας, μαζί με τους Τιν Γεντβάι, Λούκας Τσάβες, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρη Κοντούρη και Παύλο Παντελίδη.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί απ’ την επιτροπή διαιτησίας της UEFA ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς, με βοηθούς τους Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ 4ος θα είναι ο Ντόναλντ Ρόμπερτσον. Στο VAR ορίστηκε ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, ενώ AVAR θα είναι ο Κέβιν Κλάνσι.