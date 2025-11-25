Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς - Real.gr

Στις αρχές της εβδομάδας, Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11) θα διεξαχθούν οι δέκα αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, ελέω εθνικών ομάδων και προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ελληνοσερβικές «μάχες» περιλαμβάνει το «μενού» της 13ης αγωνιστικής, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και του Νικ Καλάθη την Τρίτη (25/11, 21:15) στο Telekom Athens Center, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι την Τετάρτη (26/11, 20:30).

Αναλυτικά:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ (25/11, 21:15)

Την 4η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές επί των Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι, αναζητά απέναντι στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αλλά και του Νικ Καλάθη ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη (25/11, 21:15), στο Telekom Athens Center, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 8-4, όπου έχει όμως δημιουργηθεί τριπλή ισοβαθμία (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας), κάτι που σημαίνει πως αυτές οι τρεις ομάδες βρίσκονται μόνο μία νίκη μακριά από το «ρετιρέ», το οποίο απολαμβάνει πλέον μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ με ρεκόρ 9-3. Η ομάδα του Βελιγραδίου πραγματοποιεί κακό ξεκίνημα στη σεζόν και με ρεκόρ 4-8, βρίσκεται στην 18η θέση.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες απέναντι στην Παρτιζάν. Χωρίς δηλαδή τους Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν ξανά, αλλά και χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος αν και προπονήθηκε τη Δευτέρα (24/11) δεν είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Κι ενώ Λεσόρ και Χολμς παραμένουν εκτός. Η ευχάριστη είδηση πάντως ακούει στο όνομα Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (24/11) και υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για το ματς με τη σερβική ομάδα.

Οι «πράσινοι» έχουν ανέβει επιθετικά στα τελευταία παιχνίδια και έχουν μέσο όρο 97 πόντους παραγωγικότητα στα τρία τελευταία ματς, τα οποία συνδύασαν με θετικό αποτέλεσμα. Η ενσωμάτωση του Kένεθ Φαρίντ στο «5» έχει αλλάξει τους συσχαιτισμούς, αλλά οι «πράσινοι» αναζητούν σταθερότητα στην απόδοσή τους, κάτι που δεν συνέβη απέναντι στην Ντουμπάι, όταν το α΄ μέρος ήταν αρνητικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά το δεύτερο τους οδήγησε στη νίκη.

Με τρεις απουσίες αφίχθη στην Αθήνα η Παρτιζάν ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, δεν θα έχει στη διάθεσή τους τους Κάρλικ Τζόουνς, Άριαν Λάκιτς και ο Μίταρ Μποσνιάκοβιτς, αφού ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και νυν της σερβικής ομάδας έλαβε ευχάριστα νέα όσον αφορά στους Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Nτουέιν Ουάσινγκτον, οι οποίοι υπολογίζονται για τον αγώνα με τους «πράσινους».

Στόχος της Παρτιζάν είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση και μόλις μία νίκη στις τελευταίες επτά αναμετρήσεις στη διοργάνωση. Η Παρτιζάν ηττήθηκε εντός έδρας ήττα από τη Φενερμπαχτσέ την περασμένη εβδομάδα, με 87-99 για την 12η αγωνιστική, ενώ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής γνώρισε την ήττα με 88-87 από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Η τελευταία νίκη της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς καταγράφηκε, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, στις 11 Νοεμβρίου όταν επιβλήθηκε με 78-76 επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, στη Σερβία.

Η Παρτιζάν υπερέχει στα κλεψίματα, με 6,8 έναντι 5,4 των «πρασίνων», ενώ έχει ελαφρώς καλύτερο ποοσοστό ευστοχίας σε τρίποντα και βολές.