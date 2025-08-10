«Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον Ζαφείρη – Η απάντηση της Σλάβια Πράγας» - Real.gr

Σύμφωνα με το «infotbal.cz», ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Σλάβια Πράγας για την αγορά του Χρήστου Ζαφείρη.

Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς φέρεται να πρόσφεραν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς άσου, με τους Τσέχους να απαντούν αμέσως αρνητικά.

Στις τάξεις της Σλάβια Πράγας πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητες του νεαρού μέσου, για αυτό τον λόγο πριν από σχεδόν δύο μήνες προχώρησαν στην επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ήδη φέτος ο Ζαφείρης μετράει τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, όλες ως βασικός, έχοντας μάλιστα και ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ συνολικά με τους Τσέχους σε δύο σεζόν αριθμεί 103 ματς με 12 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr