Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης - Real.gr

Στον ΠΑΟΚ ανήκει κατά κράτος το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του «δικέφαλου του βορρά» επικράτησε 3-1 του Άρη, κυριάρχησε σε όλα τα επίπεδα και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής, ενώ οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία, με την ΠΑΕ Άρης να εκδίδει ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.

Τάισον και Ζίβκοβιτς ξεχώρισαν στα άκρα, ενώ ο Γιακουμάκης συνέχισε το σκοράρισμα προσθέτοντας δύο ακόμη γκολ στο ενεργητικό του (45+6’, 48’). Σημαντική ήταν και η επανεμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέρασε ως αλλαγή στο 80ο λεπτό, επιστρέφοντας μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με το κλασικό 4-2-3-1 και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας μπήκε ο Μπάμπα, στο δεξί ο Κένι και κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Κεντζιόρα-Λόβρεν. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ με τον Ιβανούσετς σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Τάισον, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Μανόλο Χιμένεθ τοποθέτησε την ομάδα του επίσης με σύστημα 4-2-3-1, με τον Διούδη στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο, με τους Ράτσιτς και Μόντου στα χαφ. Λίγο πιο μπροστά μπήκε ο Γαλανόπουλος, αριστερά ο Γένσεν, δεξιά ο Πέρεθ και στην αιχμή του δόρατος ο Μορόν.

Η πρώτη τελική για τον Άρη ήρθε από υποδειγματική αντεπίθεση στο 19′. Ο Μορόν πέρασε με το μυτάκι για τον Ράτσιτς που άφησε με τακουνάκι για τον Μόντσου που άνοιξε δεξιά στον Πέρεθ, το σουτ του οποίου με το αριστερό πέρασε άουτ.

Στο 21′ ο Ζίβκοβιτς έβγαλε απίθανη κάθετη για τον Γιακουμάκη στην περιοχή, εκείνος σούταρε αλλά ο Άλβαρο έκανε το τάκλιν και πρόλαβε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια ο Γιακουμάκης κέρδισε κόρνερ. από το οποίο προέκυψε σπουδαία στιγμή για τον ΠΑΟΚ.

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, όμως ο Διούδης είχε εξαιρετική αντίδραση και απομάκρυνε.

Έπειτα από πολύ έξυπνη εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς, με πάσα προς το πέναλτι, στο 23′ ο Ιβανούσετς έκανε πολύ κακό τελείωμα.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τελικά το σκορ με φανταστικό γκολ του Τάισον στο 28′. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε τον Φαντιγκά μπαίνοντας στην περιοχή από δεξιά και γύρισε την μπάλα με το εξωτερικό με το αριστερό και εκεί ο Βραζιλιάνος βρήκε δίχτυα με ένα εντυπωσιακό βολ-πλανέ.

Ο Άρης παρόλα αυτά έφτασε στην ισοφάριση στο 45′. Ο Μόντσου εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί εκτός περιοχής, ο Παβλένκα απέκρουσε, όμως ο Γένσεν πήρε το ριμπάουντ και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η τελευταία λέξη πριν την ανάπαυλα ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον κέρδισε πέναλτι από τον Διούδη μέσω VAR, ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση σκοράροντας για τρίτο σερί ματς, με εκτέλεση χαμηλά στο κέντρο της εστίας στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ήρθε και το 3-1 για τον ΠΑΟΚ με δεύτερο γκολ του Γιακουμάκη. Ο «δικέφαλος» κυκλοφόρησε υπέροχα την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς πέρασε τον Ρόουζ και γύρισε την μπάλα προς το πέναλτι και εκεί ο Έλληνας φορ πλάσαρε ιδανικά στο 48′.

Ο σκόρερ των δύο τερμάτων για τον ΠΑΟΚ, Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 59, αφήνοντας τη θέση του στον Μύθου, με τον κόσμο στην Τούμπα να χειροκροτεί θερμά τον έμπειρο επιθετικό.

Στο 62′ ο Πέρεθ πέρασε όμορφα για τον Μορόν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκείνος πλάσαρε, αλλά ο Παβλένκα έκανε την επέμβαση.

Ο ΠΑΟΚ είχε νέα καλή στιγμή στο 73′, με τον «δικέφαλο» να βγάζει τρεις παίκτες εναντίον δύο στην αντεπίθεση. Ο Μύθου έπαιξε αριστερά για τον Ζίβκοβιτς που βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Διούδη, το σουτ του όμως ήταν πάνω στον Έλληνα τερματοφύλακα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ΠΑΟΚ είχε πανομοιότυπη ευκαιρία. Στην αντεπίθεση, ο Τάισον έβγαλε τον Ζίβκοβιτς απέναντι στον Διούδη, ο Σέρβος έκανε την προσποίηση σε Πέρεθ και Ρόουζ, όμως η τελική του δεν ήταν καλή.

Στο 80ο λεπτό πέρασε στο ματς και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Μεϊτέ, Ιβανούσετς (67′ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Ζίβκοβιτς (80′ Κωνσταντέλιας), Γιακουμάκης (59′ Μύθου).

ΑΡΗΣ: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Αλβάρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Ντούντου), Γένσεν (90′ Μισεουί), Πέρεθ (90′ Γιαννιώτας), Μορόν.

πηγή: filathlos.gr