Ο ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε το τοπίο για τον Τσάλοφ - Real.gr

Το θέμα του Φέντορ Τσάλοφ απασχολεί έντονα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, να ξεκαθαρίζει πως δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Δημοσιεύματα στη Ρωσία συνδέουν την πρόσφατη απουσία του επιθετικού από τις αποστολές της ομάδας με πιθανά σενάρια αποχώρησης. Η συζήτηση αυτή εντείνεται, δεδομένου ότι η επιθετική γραμμή του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ενισχυθεί με την προσθήκη του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και την προώθηση του Ανέστη Μύθου, οι οποίοι πλαισιώνουν τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Παρόλα αυτά, η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι απόλυτα σαφής. Σε σχετική ερώτηση ρωσικής ιστοσελίδας σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή, η απάντηση από πλευράς του συλλόγου ήταν κατηγορηματική: «Δεν έχουμε καμία προσφορά για τον Τσάλοφ. Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για τον Φέντορ. Είναι μέλος της ομάδας».

Μέχρι στιγμής, ο Τσάλοφ έχει πραγματοποιήσει 24 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν, μετρώντας 947 λεπτά συμμετοχής, τρία γκολ και μία ασίστ. Επισήμως, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αποχώρησής του από την Τούμπα.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr