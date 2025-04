Ο πατέρας του Χαλιμπάρτον ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Δεν θα κάνω αυτό το λάθος ξανά» - Real.gr

«Απολογούμαι, δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

Ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον ζήτησε μέσα από ανάρτησή του στα social media συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την συμπεριφορά του μετά την νίκη των Πέισερς επί των Μπακς στο Game 5 της σειράς, λέγοντας ότι δεν θα έχει ξανά τέτοιου είδους συμπεριφορά.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Αντοκούνμπο για το θέμα, ο πατέρας του σταρ των Πέισερς απολογήθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter, ζητώντας συγγνώμη από τον “Greek Freak” και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, ο Τζον Χαλιμπάρτον έγραψε: «Απολογούμαι στον Γιάννη, τους Μιλγουόκι Μπακς και τον οργανισμό των Πέισερς για τις πράξεις μου μετά το τέλος του αγώνα. Αυτή δεν ήταν μία καλή εικόνα για το άθλημά μας ή τον γιο μου και δεν θα κάνω αυτό το λάθος ξανά».

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight’s game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.

