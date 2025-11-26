Ο πατέρας του Νεϊμάρ αγόρασε την εμπορική επωνυμία Πελέ - Real.gr

Η εταιρεία «NR Sports» που ανήκει στον πατέρα του Νεϊμάρ, ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα της εμπορκής επωνυμίας «Πελέ».

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Νεϊμάρ Σάντος ο πρεσβύτερος, σε σχετική εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Πελέ, στην πόλη Σάντος της Βραζιλίας, δηλώνοντας ότι η εταιρεία που διατηρεί, αγόρασε τα δικαιώματα, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει εμπορικά το όνομα και την εικόνα του Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του θρυλικού Πελέ.

«Είμαστε υπερήφανοι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή μάρκα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ταυτότητά της και να την προσαρμόσουμε στο σήμερα», δήλωσε ο πατέρας του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, η συναλλαγή κόστισε 18 εκατομμύρια δολάρια. Σημειώνεται, ότι τα δικαιώματα ανήκαν προηγουμένως στην αμερικανική εταιρεία «Sport 10».

Η συμφωνία ανοίγει νέες δυνατότητες για την μάρκα Πελέ, ένα εμβληματικό όνομα που θεωρείται στην Βραζιλία ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς από τον ιδιοκτήτη του. «Αυτή είναι η αρχή ενός νέου έργου, ενός έργου που μας ενισχύει και μας παρακινεί. Είμαστε πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε ο Νεϊμάρ Σάντος ο πρεσβύτερος.

Στο Μουσείο Πελέ τοποθετήθηκε μια τεράστια πράσινη οθόνη, ειδικά για για την περίσταση, στην οποία εμφανιζόταν το λογότυπο της μάρκας του Πελέ.

«Η Βραζιλία μιλά πολλές γλώσσες», αλλά «είχε πάντα μια παγκόσμια γλώσσα: το όνομά της είναι Πελέ», αναφέρει ένα κοινό μήνυμα που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στους επίσημους λογαριασμούς του Πελέ και του NR Sports, συνοδευόμενο από ένα βίντεο με γκολ του τρεις φορές νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1958, 1962, 1970) ο οποίος πέθανε το 2022.

Η οικογένεια του Πελέ, με επικεφαλής τον μεγαλύτερο γιο του Εντίνιο, προσπάθησε ανεπιτυχώς να αγοράσει την μάρκα μετά τον θάνατο του ειδώλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Επέκριναν το γεγονός ότι η μάρκα είχε μεγαλύτερη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά στην Βραζιλία. Υπενθυμίζεται, ότι ο Νεϊμάρ, με 79 γκολ, ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας.

Στην πόλη Σάντος, κοντά στο Σάο Πάολο, την πόλη όπου ο Πελέ αγωνίστηκε από το 1956 έως το 1974, ο «Βασιλιάς», ο οποίος πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 2022 από καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία 82 ετών, αναπαύεται σε ένα μαυσωλείο που επισκέπτονται αμέτρητοι θαυμαστές απ΄όλον τον κόσμο.