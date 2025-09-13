Ο Πέσιτς παρελθόν από την εθνική Σερβίας - Real.gr

Η αποτυχημένη πορεία της εθνικής Σερβίας στο Ευρωμπάσκετ 2025... υποχρέωσε τον Σβέτιλσαβ Πέσιτς ν΄αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία.

Ο έμπειρος τεχνικός, τόνισε πώς έχει έλθει η ώρα να βρεθεί ένας άλλος προπονητής, ο οποίος θ’ αναλάβει τα «ηνία» της εθνικής ομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας και να προπονώ και να ηγούμαι των καλύτερων Σέρβων μπασκετμπολιστών. Η ανάληψη ευθύνης και η λήψη αποφάσεων όταν ηγείσαι της εθνικής ομάδας της Σερβίας είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Στο μέλλον, θέλω να συνεχίσω να θέτω τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την αφοσίωσή μου στη διάθεση του προέδρου, Τσόβιτς και ολόκληρης της ομάδας μπάσκετ μας. Ωστόσο, ήλθε η ώρα να βρούμε έναν νέο προπονητή που θα μπορεί να συνεχίσει αυτό που αρχίσαμε.

Υποσχέθηκα στον Τσόβιτς ότι θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή ενός νέου προπονητή, όποιος κι’ εάν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη υποστήριξή μου, την βοήθειά μου και όλες τις εμπειρίες μου».