Ο Πιερό έδωσε την νίκη στην ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο - Real.gr

Με το γνώριμό της 1-0 η ΑΕΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Βόλου στην OPAP Arena και παραμένει στην κορυφή μετά από 5 αγωνιστικές στη Super League. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Πιερό στο 54ο λεπτό, ενώ ο αγώνας είχε ιστορική σημασία για τον Πέτρο Μάνταλο ο οποίος συμπλήρωσε επίσημα ματς με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και απείλησε ουσιαστικά μόνο μία φορά, όταν στο 17΄ η κεφαλιά του Γιόβιτς έφυγε λίγο άουτ μετά από σέντρα του Ελίασον. Οι Βολιώτες ήταν καλά διαβασμένοι και ανταποκρίθηκαν άριστα στο 4-4-2 του Νίκολιτς, ενώ έψαχναν τη δική τους ευκαιρία στις αντεπιθέσεις.

Όμως ήταν η ΑΕΚ αυτή που «χτύπησε» στην «κόντρα» στο β΄ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πάρουν μέτρα προς την περιοχή του Στρακόσα, οι παίκτες της ΑΕΚ έκλεψαν και ο Μάνταλος πέταξε τη μπάλα στον κενό χώρο για τον Ελίασον. Ο Σουηδός είχε όλο το χρόνο να μετρήσει τις επιλογές του, έβγαλε μια χαμηλή σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι άνοιξε το σκορ στο 54΄. Τυχερή η Ένωση που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη μοναδική φορά στην οποία ο Βόλος έχασε τον αμυντικό του προσανατολισμό.

Από εκεί και πέρα ήταν πιο εύκολο για τους γηπεδούχους να διαχειριστούν το προβάδισμα, με τον Πιερό να είναι μόνιμος κίνδυνος στις αντεπιθέσεις, ίσως στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «κιτρινόμαυρα». Από την άλλη, όσο το σκορ έμενε στο 1-0 ο Βόλος ήταν πάντα μέσα στο παιχνίδι. Στο 85΄ ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε φανταστική απόκρουση στο πλασέ του Κουτέσα αναπτερώνοντας τις ελπίδες της ομάδας του. Όμως η ΑΕΚ δεν έδωσε δικαιώματα, κράτησε το 1-0 και αφοσιώνεται πλέον στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, εναντίον της Τσέλιε την προσεχή Πέμπτη (2/10).

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Ρέλβας, Ρότα, Πένραϊς – Φορτούνα, Μαρτίνες

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (65΄ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (75΄ Μαρίν), Ελίασον (87΄ Καλοσκάμης), Κοϊτά (76΄ Κουτέσα), Πιερό, Γιόβιτς (65΄ Ζοάο Μάριο)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84΄ Θαρθάνα), Χουάνπι (73΄ Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου (84΄ Ασεχνούν), Χάμουλιτς