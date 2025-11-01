Ο ΠΣΑΕ ΜΜΕ «τρέχει» στον μαραθώνιο της Κωνσταντινούπολης - Real.gr

Είναι ένας δρομικός αγώνας, που ξεχωρίζει στο διεθνές ημερολόγιο των μαραθωνίων!

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη διεξάγεται ο δρομικός αγώνας με την επωνυμία «Μαραθώνιος της Κωνσταντινούπολης» με διάρκεια «ζωής» 47 ετών!

Σε αυτή την ιστορική διαδρομή θα τρέξει ο εξαίρετος συνάδελφος δημοσιογράφος, Νίκος Αρμένης, ενεργό μέλος του Π.Σ.Α.Ε ΜΜΕ, εκπροσωπώντας την χώρα μας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Για τον άξιο συνάδελφο αποτελεί τον 20ο μαραθώνιο που συμμετέχει στο μέχρι σήμερα δρομικό του παλμαρέ.

Ο αγώνας αρχικά είχε τον τίτλο “Αγώνας Ασίας-Ευρώπης”, επειδή η διαδρομή του συνδέει τις δύο ηπείρους , αργότερα πήρε το όνομα “Διηπειρωτικός Μαραθώνιος Ευρασίας” πριν μετονομαστεί το 2013 σε “Μαραθώνιος της Κωνσταντινούπολης”, ένα όνομα που τιμά δεόντως αυτή την πόλη με τον εξαιρετικό ιστορικό πλούτο. Η εκδήλωση αποτελεί μέρος των διεθνών IAAF Road Race Label Events στην κατηγορία “Gold Label”.

Να σημειωθεί, ότι είναι ένας δρομικός αγώνας, που ξεχωρίζει στο διεθνές ημερολόγιο των μαραθωνίων! Τα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος αγώνας δεν είναι εύκολο εγχείρημα: 2 ώρες, 9 λεπτά 44 δευτερόλεπτα έχει αποτύπωμα στην ιστορία για τον τερματισμό του Δανιήλ Κίμπετ και αντίστοιχα 2 ώρες, 18 λεπτά 35 δευτερόλεπτα για την αθλήτρια, Ruth Chepngetich .

Μία μοναδική εμπειρία, καθώς η δρομική διαδρομή ξεκινά από την Ασιατική πλευρά της πόλης, διασχίζει τον Βόσπορο μέσω της διηπειρωτικής γέφυρας, Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, και φτάνει στην ιστορική πόλη, περνώντας δίπλα στο ποτάμι και διασχίζοντας τη σύγχρονη, Λεβαντίνικη, Οθωμανική, και Βυζαντινή πόλη.

Ο Π.Σ.Α.Ε ΜΜΕ με πίστη στο όραμα της ουσιαστικής ανάπτυξης του εργασιακού αθλητισμού στο κλάδο του Τύπου θα είναι παρών δια μέσω της συμμετοχής του Νίκου Αρμένη, ο οποίος σημειώνει ότι στον τερματισμό, που οροθετείται με φόντο το μνημείο της Αγίας Σοφιάς, θα σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία. Αποτελεί τιμή για το σύλλογο να εκπροσωπείται σε αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις από συναδέλφους με αξίες & ήθος.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλό αγώνα στον Νίκο και καλό τερματισμό.