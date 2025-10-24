Quantcast
Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time - Real.gr
real player

Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

13:16, 24/10/2025
Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

Ο ταλαντούχος φόργουορντ και ο εκρηκτικός γκαρντ σε εκπληκτικό challenge τριπόντων στην έδρα του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος, δύο από τα αποκτήματα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, είναι καλεσμένοι της εκπομπής «ΟΠΑΠ Game Time» που φιλοξενήθηκε στο «σπίτι» των πρασίνων.

 

Σχολιάζουν τον επερχόμενο αγώνα με τη Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, μιλάνε για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που συνάντησαν στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτουν το πώς ήθελαν να γιορτάσουν το 8ο αστέρι και μπαίνουν στο δίλημμα «PAO Legend» ή καριέρα στο NBA.

Η κοινή τους συνέντευξη ολοκληρώνεται στο γήπεδο. Αποδέχονται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δίνουν μάχη στα τρίποντα.

Δείτε το βίντεο:

https://youtu.be/zgVdE6UGyVc

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

12:20 24/10
ΟΠΕΚΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

12:09 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε» λέει φίλη της 16χρονης - Οι τελευταίες της στιγμές

Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε» λέει φίλη της 16χρονης - Οι τελευταίες της στιγμές

09:52 24/10
Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

10:57 24/10
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

11:36 24/10

Ροή Ειδήσεων

Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος βάζουν τρίποντα στο ΟΠΑΠ Game Time

13:16 24/10
Ελένη Φουρέιρα: Ο λόγος που ο Αλμπέρτο Μποτία δεν πήγε στο πάρτι για το νέο της άλμπουμ

Ελένη Φουρέιρα: Ο λόγος που ο Αλμπέρτο Μποτία δεν πήγε στο πάρτι για το νέο της άλμπουμ

13:15 24/10
Ο Ερντογάν καλεί ΗΠΑ και άλλες χώρες να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα

Ο Ερντογάν καλεί ΗΠΑ και άλλες χώρες να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα

13:09 24/10
Ο Τραμπ κατεδάφισε τον… μισό Λευκό Οίκο για να κατασκευάσει αίθουσα χορού - Δορυφορικές εικόνες από την γκρεμισμένη Ανατολική Πτέρυγα

Ο Τραμπ κατεδάφισε τον… μισό Λευκό Οίκο για να κατασκευάσει αίθουσα χορού - Δορυφορικές εικόνες από την γκρεμισμένη Ανατολική Πτέρυγα

13:05 24/10
Eκλογικό χαστούκι για τους Εργατικούς του Στάρμερ- Έχασαν ιστορικό προπύργιό τους στην Ουαλία

Eκλογικό χαστούκι για τους Εργατικούς του Στάρμερ- Έχασαν ιστορικό προπύργιό τους στην Ουαλία

13:00 24/10
ΟΠΕΚΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Kim Kardashian: Αποκαλύπτει σοκαριστική ιατρική διάγνωση – Κατηγορεί τον Kanye West

Kim Kardashian: Αποκαλύπτει σοκαριστική ιατρική διάγνωση – Κατηγορεί τον Kanye West

12:45 24/10
Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved