Ο Ροντινέι τραγούδησε το «μα δεν τελειώσαμε»του Αντώνη Ρέμου και αποθέωσε τους συμπαίκτες του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ροντινέι, για άλλη μία φορά, έδω παράσταση στο Instagram μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League, με τον Ροντινέι να είναι καθοριστικός, συμμετέχοντας και στα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε έξαλλα και στο Instagram την ερυθρόλευκη νίκη, ανεβάζοντας στόρι που τραγουδάει το «μα δεν τελειώσαμε»του Αντώνη Ρέμου, ενώ αποθέωσε τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τον Χρήστο Μουζακίτη.