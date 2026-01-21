Quantcast
Ο Ροντινέι τραγούδησε το «μα δεν τελειώσαμε»του Αντώνη Ρέμου και αποθέωσε τους συμπαίκτες του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Ο Ροντινέι τραγούδησε το «μα δεν τελειώσαμε»του Αντώνη Ρέμου και αποθέωσε τους συμπαίκτες του – ΒΙΝΤΕΟ

14:40, 21/01/2026
Ο Ροντινέι, για άλλη μία φορά, έδω παράσταση στο Instagram μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League, με τον Ροντινέι να είναι καθοριστικός, συμμετέχοντας και στα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε έξαλλα και στο Instagram την ερυθρόλευκη νίκη, ανεβάζοντας στόρι που τραγουδάει το «μα δεν τελειώσαμε»του Αντώνη Ρέμου, ενώ αποθέωσε τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τον Χρήστο Μουζακίτη.

 

 

 

