Quantcast
O Σάσα Βεζένκοφ στο Allwyn Game Time: Ο ιδανικός συμπαίκτης, ο δυσκολότερος αντίπαλος και το τραγούδι που αφιερώνει στον Ολυμπιακό - Real.gr
real player

O Σάσα Βεζένκοφ στο Allwyn Game Time: Ο ιδανικός συμπαίκτης, ο δυσκολότερος αντίπαλος και το τραγούδι που αφιερώνει στον Ολυμπιακό

13:27, 16/02/2026
O Σάσα Βεζένκοφ στο Allwyn Game Time: Ο ιδανικός συμπαίκτης, ο δυσκολότερος αντίπαλος και το τραγούδι που αφιερώνει στον Ολυμπιακό

• Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού μιλάει για το Allwyn FINAL 8 Κύπελλο Ελλάδας και επιλέγει την καλύτερη πεντάδα της Euroleague

Το Game Time μπαίνει δυναμικά στους ρυθμούς του Allwyn FINAL 8 Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καλεσμένος της εκπομπής της Allwyn είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σχολιάζει τον αυριανό προημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αναφέρει το πιθανό ζευγάρι του τελικού και δηλώνει αποφασισμένος για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μιλάει για τον τελικό Κυπέλλου που δεν θα ξεχάσει ποτέ, τον δυσκολότερο αντίπαλο που αντιμετώπισε στην καριέρα του, τον ιδανικό συμπαίκτη που θα ήθελε να έχει πάντα στο πλευρό του και εξηγεί τι θαυμάζει στον προπονητή του Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο διεθνής φόργουορντ επιλέγει την καλύτερη πεντάδα της Euroleague και αναφέρει ποιες είναι οι επικρατέστερες ομάδες για να προκριθούν στο Final 4.

Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και δημιουργεί τον τέλειο παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ κλείνει την εκπομπή με το επίκαιρο τραγούδι που αφιερώνει στην ομάδα του.

Δείτε το νέο επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

12:16 16/02
Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

11:17 16/02
Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

13:03 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved