Ο Σλοτ αποκάλυψε συμφωνία Λίβερπουλ-Πάρμα για τον Λεόνι - Real.gr

Η Λίβερπουλ και η Πάρμα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του 18χρονου Ιταλού κεντρικού αμυντικού Τζιοβάνι Λεόνι στον αγγλικό σύλλογο, ανακοίνωσε (14/8) ο Ολλανδός προπονητής των «Κόκκινων», Άρνε Σλοτ.

«Οι σύλλογοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία, αλλά αυτός (ο Λεόνι) δεν έχει ακόμη υπογράψει», δήλωσε ο Σλοτ σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (15/8) αγώνα για την Premier League εναντίον της Μπόρνμουθ.

Σύμφωνα με τον βρετανικό τύπο, το κόστος μεταγραφής του νεαρού αμυντικού, ο οποίος πραγματοποίησε τις πρώτες 17 εμφανίσεις του στη Serie A με την Πάρμα την περασμένη σεζόν, εκτιμάται σε 26 εκατομμύρια λίρες (30 εκατομμύρια ευρώ).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ