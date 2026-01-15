Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς διαιτητής στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός - Real.gr

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Σλοβένο διεθνή διαιτητή, Ράντε Ομπρένοβιτς, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στην «Opap Arena»μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 35χρονος διαιτητής, από την κατηγορία elite της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλίλοβιτς.

Από εκεί και πέρα το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ θα σφυρίξει ο Γιουματζίδης και το Λάρισα-Αρης ο Ζαμπαλάς.