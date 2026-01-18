Ο Σόρλοτ έστειλε την Ατλέτικο στην 3η θέση της LaLiga: 1-0 την Αλαβές - Real.gr

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Βιγιαρεάλ, νίκησε δύσκολα με 1-0 την Αλαβές στο «Μετροπολιτάνο» κι «έπιασε» στην 3η θέση της LaLiga το «κίτρινο υποβρύχιο».

Ο 30χρονος διεθνής Νορβηγός σέντερ φορ, Αλεξάντερ Σόρλοτ, έβαλε την «υπογραφή» του στην αναμέτρηση της 20ής αγωνιστικής με το γκολ που σημείωσε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και με το οποίο οι «ροχιμπλάνκος» πέτυχαν την 12η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού πέτυχε η Βαλένθια στη Μαδρίτη, όπου επιβλήθηκε με 1-0 της Χετάφε, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της LaLiga.

Το «χρυσό», όπως αποδείχθηκε, γκολ του Χοσέ Γκάγια στο 84ο λεπτό έμελλε να κάνει τη διαφορά στην αναμέτρηση και να χαρίσει στις «νυχτερίδες» την πρώτη νίκη μετά τις 21/11 και το 1-0 επί της Λεβάντε στο «Μεστάγια». Έκτοτε για το συγκρότημα του Κάρλος Κορμπεράν ακολούθησαν έξι ματς πρωταθήματος χωρίς «τρίποντο» (2 ήττες, 4 ισοπαλίες).