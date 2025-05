Ο Σπανούλης αγκάλιασε τον απαρηγόρητο Φουρνιέ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τελικού στην EuroLeague με την ήττα (68-78) από τη Μονακό και ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να κρύψει τη στεναχώρια του μετά το τέλος του ματς.

Ο Βασίλης Σπανούλης έσπευσε ν’ αγκαλιάσει τον απαρηγόρητο Εβάν Φουρνιέ που… έκλαιγε σαν μικρό παιδί, σκυμμένος… καθώς τα γόνατα του Γάλλου διεθνή του Ολυμπιακού… λύγισαν, με το τέλος του ημιτελικού με τη Μονακό και τον αποκλεισμό από τον τελικό της Euroleague στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025