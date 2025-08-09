Ο Σπανούλης «έκοψε» Νεζήπογλου και Τολιόπουλο για τον φιλικό αγώνα με την Σερβία - Real.gr

Ο Βασίλης Σπανούλης, άφησε εκτός αποστολής τον Ομηρο Νετζήπογλου και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, εν΄όψει του αποψινού «φιλικού ντέρμπι», που θα γίνει στιςε 20:30 στην Λεμεσό, με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Οι 14 παίκτες που επέλεξε ο Ελληνας ομοσπονδιακός προπονητής, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.