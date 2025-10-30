Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας - Real.gr

Ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να ηγείται της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, έχοντας πλέον στο βάθος το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Μετά από συνεννόηση ανάμεσα στην ΕΟΚ και τη Μονακό, όπου εργάζεται ο 43χρονος τεχνικός, αποφασίστηκε η παραμονή του στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης».

Ο προπονητής που οδήγησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επιστροφή στα μετάλλια τον Σεπτέμβριο (14/09), θα συνεχίσει το έργο του, με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.

Μάλιστα σε σχετική ερώτηση μετά το «διπλό» της Μονακό στο ΣΕΦ, ο Σπανούλης απάντησε χαμογελώντας: «Θα το μάθετε σύντομα».

Πάντως με δεδομένο ότι ο Σπανούλης έχει φουλ υποχρεώσεις με τη Μονακό σε Γαλλία και Euroleague, στα ματς των προκριματικών του Νοεμβρίου αναμένεται να καθοδηγήσει κάποιος εκ των συνεργατών του, ενδεχομένως ο Ηλίας Καντζούρης.

