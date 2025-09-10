Ο Τεντέσκο ανέλαβε το «τιμόνι» της Φενερμπαχτσέ - Real.gr

Ο Ιταλο-Γερμανός προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο, που απολύθηκε τον Ιανουάριο από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Βελγίου, υπέγραψε την Τρίτη (9/9) διετές συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στο Europa League.

«Ο νέος μας προπονητής είναι ο Ντομένικο Τεντέσκο», ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε στο X, έχοντας απομακρύνει στα τέλη Αυγούστου τον «Special One» Ζοζέ Μουρίνιο, δεκαπέντε μήνες μετά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 39χρονος Τεντέσκο βρίσκεται πάντως ήδη στο στόχαστρο των απαιτητικών φιλάθλων του «Φενέρ», οι οποίοι δεν έχουν δει την ομάδα τους να κατακτά πρωτάθλημα από το 2014 και κάποιοι εξ αυτών ζητούσαν την πρόσληψη Τούρκου προπονητή.

Αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Βελγίου τον Φεβρουάριο του 2023, ο Ιταλο-Γερμανός δεν κατάφερε να βγάλει τους «Κόκκινους Διαβόλους» από το τέλμα. Ο Τεντέσκο, που δεν έχει καθίσει σε πάγκο από τον Ιανουάριο, είχε προπονήσει το διάστημα 2017-2022 τη Σάλκε, τη Σπάρτακ Μόσχας και τη Λειψία.