Ο Τι Τζέι Σορτς «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο - Real.gr

Με κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ., 1ρ.), ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, επικρατώντας με 90-67 του Κολοσσού, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

O Ομέρ Γιούρτσεβεν αγωνίστηκε 28 λεπτά λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς στους προσαγωγούς μετά από 1:29΄΄ στο παρκέ, σημειώνοντας 13 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν αγωνίστηκε 21:60΄΄ και μέτρησε 7 πόντους, ενώ ο Εργκίν Αταμάν κράτησε στον πάγκο τον αρχηγό των «πρασίνων», Κώστα Σλούκα, ώστε να ξεκουραστεί. Εκτός δωδεκάδας άφησε ο Εργκίν Αταμάν τους Τσεντί Οσμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Από πλευράς Κολοσσού, ο Γκαλβανίνι σημείωσε 13 πόντους, 12 ο Ράιαν, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Κουρουπάκης.

Ο Παναθηναϊκός μάζεψε 10 περισσότερα ριμπάουντ από τους Ροδίτες (38 έναντι 28), ενώ είχε 22/33 δίποντα την ώρα που οι παίκτες του Κολοσσού ευστόχησαν σε 14/33. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μοίρασαν και 21 ασίστ! Τα 11 κλεψίματα πάντως του Κολοσσού έναντι των 5 του Παναθηναϊκού δείχνουν τη διάθεση που είχαν οι γηπεδούχοι στην άμυνα, την ώρα που οι «πράσινοι» λόγω ποιοτικής διαφοράς δεν χρειάστηκε να κάνουν… υπερπροσπάθεια για να δεχτούν μόλις 67 πόντους.

Οι «πράσινοι» μετρούν 2 νίκες – 1 ήττα και έχουν 5 βαθμούς, ενώ ο Κολοσσός υποχώρησε στο 1-2 (4β.)

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με Σορτς, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Χολμς, όμως μετά από μόλις 1’29”, ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Ο Γιούρτσεβεν κάλυψε τη θέση του, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 15-28 στο 10ο λεπτό, αφού ο Κολοσσός είχε 0/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 6/12 βολές.

Ο Σορτς και ο Ρογκαβόπουλος οδηγούσαν επιθετικά τον Παναθηναϊκό που πήγε στο +13 στα αποδυτήρια στο ημίχρονο (36-49).

Ο Κολοσσός μείωσε στους 8 πόντους (53-61) στο 27ο λεπτό, για να πατήσει… γκάζι ο Παναθηναϊκός για το 55-67, στο τέλος της 3ης περιόδου.

Στην 4η περίοδο, ο Τι Τζέι Σορτς… πήρε τ’ όπλο του,, οι «πράσινοι» προσπέρασαν με 61-82 για το τελικό 67-90.

Διαιτητές: Σκανδαλάκης, Θεονάς, Σπυρόπουλος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καράσκο): Πετρόπουλος 6 (1), Μπάρμπιτς 5 (1), Ράιαν 12 (1), Γκαλβανίνι 13 (1), Άκιν 6, Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 11

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 18 (1), Χολμς, Ναν 7 (1), Γκριγκόνις 9 (3), Μήτογλου 12, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 7 (1), Κουζέλογλου 4 (3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 4 (1), Γιούρτσεβεν 12 (1)