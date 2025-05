Ο Αλεξάντερ Αρνολντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ με ένα συγκινητικό βίντεο - Real.gr

Ο Τρεντ Αλεξάντερ Αρνολντ ανακοίνωσε σήμερα αυτό που είναι γνωστό καιρό τώρα, πως δηλαδή θα φύγει από τη Λίβερπουλ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αγγλος διεθνής δεξιός μπακ, που έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με την ισπανική ομάδα πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το «Ανφιλντ».

«Δεν είναι μια εύκολη απόφαση και χρειάστηκε πολλή σκέψη και συναίσθημα για να την υλοποιήσω. Βρίσκομαι εδώ 20 χρόνια τώρα, αγάπησα κάθε λεπτό, πέτυχα όλα μου τα όνειρα, πέτυχα όλα όσα ήθελα ποτέ εδώ. Δίνοντας τα πάντα μέρα με τη μέρα εδώ και 20 χρόνια, έχω φτάσει σε ένα σημείο που νιώθω ότι χρειάζομαι μια νέα αλλαγή, μια νέα πρόκληση για μένα ως παίκτη και ως άνθρωπο. Και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω αυτό», ανέφερε και απευθύνθηκε στους φίλους της πρωταθλήτριας Αγγλίας:

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025