Ο Τσακαλίδης στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ - Real.gr

Όχι ξένος, αλλά Έλληνας διαιτητής ορίστηκε στο μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ την Τετάρτη!

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, ο οποίος θα έχει στο VAR τον Σλοβένο Ματέι Γιουγκ.

Υπενθυμίζεται πως χθες βράδυ ο Ολυμπιακός απαίτησε elite διαιτητή από το εξωτερικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του πως «αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Στο Παναθηναϊκός-Άρης διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.

Στο ΑΕΚ-ΟΦΗ διαιτητής θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου και στο VAR ο Θανάσης Τζήλος, ενώ στο Λεβαδειακός-Κηφισιά σφυρίζει ο Βασίλης Φωτιάς, με τον Στέφανο Κουμπαράκη στο VAR.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε δηλώσει πως «… στόχος είναι να διαιτητεύσουν τα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές με ξένους στο VAR».

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Λεβαδειακός – Κηφισιά (14/1, 15:00)

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας), Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR / AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Παρατηρητές διαιτησίας: Δημήτριος Θάνος (Ηπείρου)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (14/1, 17:00)

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Λάμπρος Διαμαντής (Ηπείρου)

4ος διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR / AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας), Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής διαιτησίας: Χρήστος Δάγκλης (Χαλκιδικής)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (14/1, 18:30)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)

4ος διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR / AVAR: Ματέι Γιουγκ, Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς

Παρατηρητής διαιτησίας: Βασίλειος Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

Παναθηναϊκός – Άρης (14/1, 20:30)

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR / AVAR: Κλέι Ρούπερτι, Σάντερ Φαν Ντερ Έικ

Παρατηρητής διαιτησίας: Μιχαήλ Κουκουλάκης (Ηρακλείου)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr