Ο Τσέχος Ράντεκ Μπρίνερ νικητής στο 43ο Σπάρταθλον - Real.gr

Ο Τσέχος δρομέας, Ράντεκ Μπρίνερ με επίδοση 22.55’.13’’ τρέχοντας για 10η φορά στον ιστορικό Υπερμαραθώνιο, κατάφερε να φτάσει πρώτος στο άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα στην Σπάρτη, ακολουθώντας μια έξυπνη στρατηγική η οποία όπως αποδείχτηκε, ήταν η κατάλληλη για να στεφθεί νικητής του 43ου Σπάρταθλον 2025.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ο Ράντεκ έκανε μεγάλη υπερπροσπάθεια καθώς οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν, και μια ελαφριά βροχόπτωση τον συνόδεψε μέχρι τον τερματισμό των 245χλμ.

Ο Μπρίνερ δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοσή του, κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει του Έλληνες φιλάθλους στην Σπάρτη που βρέθηκαν στον τερματισμό χειροκροτώντας την προσπάθειά του! Τον νικητή του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ στεφάνωσε ο δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, μαζί με τον πρόεδρο του Διεθνούς Συνδέσμου κ. Βαγγέλη Πολυμέρη.

Στην 2η θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Ιταλός δρομέας, Φραντσέσκο Περίνι με χρόνο 22.05’.27’’, πραγματοποιώντας έναν πολύ καλό αγώνα, καθώς μονομάχησε με τον προπορευόμενο Φινλανδό αθλητή, Γιούσο Σιμπάνεν, o οποίος έχασε πολύτιμο χρόνο κατά τη διάρκεια της ανάβασης προς το χωριό Καπαρέλλι.

Στην 3η θέση ολοκλήρωσε το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025 ο Ιάπωνας, Γιοσιχίκο Ισικάουα, (σ.σ. έχει στεφθεί νικητής στον αγώνα) με χρόνο 23.54’.23’’,ο οποίος λίγο μετά τις απονομές, δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοσή του, που βέβαια, έλαβε χώρα κάτω από ρυθμούς τρεξίματος μεγάλης έντασης, ιδιαίτερα την ώρα ανάβασης του Αρτεμίσιου Όρους, κατά την διάρκεια της νύχτας.

Στην 5η θέση (σ.σ. και πρώτος Ελληνας) τερμάτισε ο Γιώργος Δημουλάς ο οποίος στην γέφυρα του Ευρώτα κατάφερε να προσπεράσει το Ισραηλινό αθλητή, Ρόϊ Γέχουντα, ο οποίος τερμάτισε 6ος, και να πανηγυρίσει με τον ξεχωριστό σεμνό του τρόπο, τον άθλο τον οποίο έφερε εις πέρας.

Ο Έλληνας «Σπαρταθλητής» μετά τις απονομές, τις οποίες βιώνει για τρίτη φορά, δήλωσε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην Σπάρτη, ότι και να πω για αυτούς τους ανθρώπους που είχα μαζί μου από την αρχή του αγώνα μέχρι και το τέλος, θα είναι λίγο! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που μέχρι τέλους το πάλεψα, και αυτό που κάναμε σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ κάθε αθλητής ψάχνει να βρει τα όριά του».

Στις γυναίκες πρώτευσε η Ουγγαρέζα αθλήτρια, Αντρεα Μορόκζα με χρόνο 25.09’.06’’ πραγματοποιώντας έναν πολύ καλό αγώνα ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το σταθερό τέμπο της και τερμάτισε στην πρώτη θέση, αφήνοντας 2η την Ελληνίδα, Δέσποινα Σημαντράκου με χρόνο 25.37’.44’’, αξιοποιώντας στο έπακρο την στρατηγική που είχε καταστρώσει από κοινού, με τον προπονητή της. Η Σημαντράκου τερμάτισε επίσης στην 1η θέση από την πλευρά των Ελληνίδων γυναικών και 10η στην γενική κατάταξη! Την τριάδα έκλεισε η Σλοβένα, Νατάσα Ρόντνικ με χρόνο 26.09’.28’’, η οποία τερματίζοντας ευχαρίστησε όλον τον κόσμο για την συμπαράσταση που της έδωσε σε όλο το μήκος της διαδρομής των 245χλμ.