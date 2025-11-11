Ο Τζόκοβιτς γιορτάζει την 101η νίκη του στην Ακρόπολη με σκυλιά Δαλματίας - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα, όπου πλέον ζει μόνιμα, κατακτώντας το Hellenic Championship και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ακρόπολη, δείχνοντας το τρόπαιό του.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας, με τη θερμή υποστήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, κατέκτησε το 250άρι τουρνουά που διεξήχθη στο Telekom Center Athens, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στη λαμπρή καριέρα του.

Δύο ημέρες μετά τον θρίαμβό του, ο Τζόκοβιτς επισκέφθηκε την Ακρόπολη, όπου φωτογραφήθηκε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, προσθέτοντας μάλιστα με χιούμορ σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία έναν ευρηματικό τρόπο να γιορτάσει τους 101 τίτλους που έχει πλέον στο ενεργητικό του.

Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians 😆 pic.twitter.com/4B2Lw4vypP — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

Σε άλλη ανάρτηση στο Instagram, ο «Νόλε» ποζάρει με φόντο το Ηρώδειο, αποθεώνοντας τη μαγεία της Αθήνας.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Τζόκοβιτς είχε επισκεφθεί επίσης το Παναθηναϊκό Στάδιο και την Ακαδημία Αθηνών.