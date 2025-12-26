Ο Τζόλης με τρεις ασίστ νικητής της ελληνικής... «μονομαχίας» στο Γκενκ (5-3 η Κλαμπ Μπριζ) - Real.gr

Ο άσος της Μπριζ βρήκε απέναντί του τον Καρέτσα. Και οι δύο Έλληνες άσοι ξεκίνησαν βασικοί στις ομάδες τους.

«Διπλό», με 5-3, πήρε η Κλαμπ Μπριζ στην έδρα της Γκενκ, το μεσημέρι της 26ης Δεκεμβρίου, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Jupiler League, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι και να νικά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κι ενώ και οι δύο Έλληνες εξτρέμ ξεκίνησαν βασικοί για τις ομάδες τους.

Ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε δύο ασίστ μέσα σε 9 λεπτά στο ελληνικό «εμφύλιο» από πλευράς παικτών στα πρώτα δύο τέρματα που πέτυχε η Κλαμπ Μπριζ, για να μοιράσει εν συνεχεία και τρίτη! Ο Τζόλης μετράει πλέον 11 γκολ και 16 ασίστ σε 30 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Αρχικά ο Τζόλης έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ουγκό Βέτλεσεν στο 13ο λεπτό και στο 2-0 από τον Ρόμεο Βερμάντ στο 22ο λεπτό. Η Γκενκ μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του ματς, μειώνοντας σε 2-1, στο 24ο λεπτό με σκόρερ τον Σορ, για να κάνει το 3-1 πριν το ημίχρονο η Μπριζ από τον Βανάκεν (43΄). Η Γκενκ δεν τα παράτησε για το 3-2 στο 51ο λεπτό από τον Χέιμανς, ενώ στο 76ο λεπτό ο Ίτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 3-3. Ο Στάνκοβιτς έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Μπριζ στο 80ο λεπτό για το 4-3, από την 3η συνολικά ασίστ του Χρήστου Τζόλη. Για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Σάντρα στο 90+3΄.

Η Κλαμπ Μπριζ «έπιασε» -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της βαθμολογίας την -κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ενώ η Γκενκ παρέμεινε με 25 βαθμούς στο -16 από το «ρετιρέ».