Ο Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ - Real.gr

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την Κυριακή την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού Βίτορ Περέιρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών, μετά την απομάκρυνση του Σον Ντάις.

Ο 57χρονος προπονητής γίνεται ο τέταρτος μόνιμος τεχνικός της Φόρεστ τη φετινή σεζόν, μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Άγγελο Ποστέκογλου και Ντάις.

Ο Ντάις απολύθηκε έπειτα από 114 ημέρες στον πάγκο, με τη «λευκή» ισοπαλία στο πρωτάθλημα απέναντι στη Γουλβς να αποτελεί το τελευταίο του παιχνίδι.

Ο Περέιρα αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την Πέμπτη, στον αγώνα του Europa League απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Φόρεστ αναζητά σταθερότητα, έχοντας μόλις τρεις νίκες στα τελευταία 13 παιχνίδια της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος το 2015 είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, είχε αποχωρήσει νωρίτερα μέσα στη σεζόν από τη Γουλβς, μετά από σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη. Από το 2020 έχει εργαστεί σε πέντε διαφορετικές χώρες, με θητείες σε συλλόγους όπως η Σανγκάη SIPG, η Φενερμπαχτσέ, η Κορίνθιανς, η Φλαμένγκο και η Αλ Σαμπάμπ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στη 17η θέση της Premier League, μία πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με 12 αγωνιστικές να απομένουν για να εξασφαλίσει την παραμονή της.