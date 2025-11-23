Ο Ζίνι επέστρεψε και λύτρωσε την ΑΕΚ - Real.gr

Με έναν ιδανικό τρόπο σφράγισε την επιστροφή του ο Ζίνι, καθώς χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη επί του Άρη, σκοράροντας το καθοριστικό γκολ στο 77’ και κρατώντας την Ένωση σε απόσταση τριών βαθμών από την κορυφή.

Η ΑΕΚ είχε απόλυτη υπεροχή από το πρώτο μέρος, αλλά δυσκολευόταν ξανά στην τελική προσπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με δοκάρι από τον Παναγίδη, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση πίεσε ακόμη περισσότερο, έκλεισε τον Άρη στην περιοχή του, είχε δικό της δοκάρι με τον Ρέλβας και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Τελικά, το γκολ του Ανγκολέζου φορ έκρινε το παιχνίδι και έδωσε στην ΑΕΚ τη σημαντική νίκη.

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με διάθεση και στο 2’ είχε ένα καλό σουτ του Ζοάο Μάριο που μπλόκαρε ο Διούδης, όπως και ο Στρακόσα το φάουλ του Πέρεθ. Στο 10’ το δυνατό μακρινό σουτ του Μάνταλου έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ ο Διούδης. Στο 17’ μετά από κομπίνα του Μάνταλου, η κεφαλιά του Γιόβιτς από δεξιά έφυγε άουτ.

Στο 20’ ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έμεινε «ζωντανή» στην περιοχή, με τον Μουκουντί και τον Καλοσκάμη να προσπαθούν ταυτόχρονα για ψαλιδάκι, με τον δεύτερο να υποδεικνύεται σε φάουλ.

Στο 23’ ο Καλοσκάμης είχε ένα καλό σουτ που έφυγε άουτ. Στο 31’ μετά από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Ζοάο Μάριο, το αδύναμο σουτ του Ρότα μπλόκαρε εύκολα ο Διούδης.

Στο 33’ ήρθε η ηχηρή απάντηση του Άρη, με το δυνατό συρτό σουτ του Παναγίδη να βρίσκει το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έφυγε στην κόντρα, ο Ζίνι μπήκε στην περιοχή, σέντραρε, αλλά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.

Στο 35’ ο Ζίνι άργησε να εκτελέσει από καλή θέση και έχασε ακόμη μία καλή φάση. Οι παίκτες της ΑΕΚ έδειχναν επιπόλαιοι και βιαστικοί στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 42’ ο Ρέλβας γέμισε στην περιοχή, το πλασέ του Καλοσκάμη με τη μία πέρασε πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 44’ το ωραίο, αλλά αδύναμο πλασέ του Αλφαρέλα μπλόκαρε σταθερά ο Στρακόσα.

Στο 46’ ο Ζίνι έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά το διαγώνιο σουτ του από αριστερά ήταν άστοχο. Στο 49’ ο Πέρεθ βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα, αλλά ο Αλβανός πορτιέρε απέκρουσε.

Δύο λεπτά αργότερα ο Πενράις μπήκε περιοχή, σούταρε βιαστικά χωρίς να δει τον Γιόβιτς και έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 55’ ο Μουκουντί έκοψε καθαρά τον Αλφαρέλα, όμως ο παίκτης του Άρη έπεσε άτσαλα και αντικαταστάθηκε από τον Ντουντού, αποχωρώντας με φορείο.

Στο 56’ ήρθε η τεράστια φάση για την ΑΕΚ, με τον Διούδη να κερδίζει σε τετ α τετ τον Γιόβιτς, ο οποίος ζήτησε και πέναλτι. Αμέσως μετά, σε κόρνερ του Μάνταλου, η κεφαλιά του Μουκουντί πέρασε άουτ.

Ο Καλοσκάμης στην κόντρα πήρε πάσα από τον Ζίνι αλλά βιάστηκε και ο Διούδης μπλόκαρε εύκολα. Η ΑΕΚ εξακολουθούσε να μην έχει καθαρό μυαλό στο επιθετικό της παιχνίδι. Στο 66’ ο Ρέλβας με φοβερό γυριστό βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Γιόβιτς με ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 67’ μπήκαν Κοϊτά και Πήλιος αντί των Καλοσκάμη και Πενράις για φρεσκάρισμα.

Στο 68’ από δημιουργία του Ρότα, το δυνατό σουτ του Ζοάο Μάριο έφυγε άουτ. Στο 75’ ο Γιόβιτς σούταρε από πλάγια δεξιά, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά άουτ. Και στο 77’ ήρθε επιτέλους η λύση: από δεξιά η ΑΕΚ επέμεινε, ο Μάνταλος έκανε ιδανική σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά έλυσε τον γόρδιο δεσμό!

Στο 80’ ο Μόντσου σούταρε δυνατά άουτ. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε με νευρικότητα το ματς μέχρι το φινάλε. Στο 93’ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Γιόβιτς, όμως διαιτητής και VAR δεν έδειξαν κάτι.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (68′ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (83′ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (79′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (68′ Κοϊτά), Ζίνι (83′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς.

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Άλβαρο, Ροντρίγκεθ, Ράτσιτς, Παναγίδης (78′ Μορουτσάν), Αλφαρέλα (53′ λ. τρ. Ντούντου), Πέρεθ (79′ Γιαννιώτας), Μορόν.

πηγή: filathlos.gr