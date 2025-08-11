Ο Ζιντάν είδε το ματς Ροντέ-Νανσί - Real.gr

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο γήπεδο της Ροντέ, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της πρεμιέρας στην Ligue 2, με αντίπαλο την Νανσί.

Ο αγώνας έληξε χωρίς τέρματα, όμως αρκετοί «τυχεροί» κατάφεραν να δουν από κοντά τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος παρακολούθησε το ματς.

Μέλος του συλλόγου της Αβεϊρόν, ο «Ζιζού» βρέθηκε στ΄αποδυτήρια των γηπεδούχων και συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, ενώ στην συνέχεια πήρε την θέση του στα «επίσημα» του γηπέδου.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είδε τις εργασίες που εκτελούνται για την ανακαίνιση του σταδίου «Paul-Lignon».

Ο Ζιντάν γνωρίζει την Ροντέ, καθώς ένας από τους υιούς του, ο Έντσο, έπαιξε εκεί κατά την διάρκεια της σεζόν 2021-2022, ενώ η σύζυγός του, Βερονίκ, κατάγεται από την περιοχή. Μάλιστα το 2012, ο Ζιντάν συμμετείχε στην «αναγέννηση» του συλλόγου, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες εκείνη την εποχή.