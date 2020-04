Ο 100χρονος οπαδός της Λίβερπουλ που νίκησε τον κορωνοϊό - Πολέμησε τους ναζί και επιβίωσε τρία χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης με μήνυμα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτισε την ανάρρωση του παππού Αλμπερτ, όπως τον φωνάζουν όλοι στο Λίβερπουλ.

«Σε αντίθεση, με την δραματική ιστορία του ανθρώπου-συμβόλου της τραγωδίας του Χίλσμπορο, Ντέιβ Ρόλαντ, ο οποίος έφυγε απ’ τη ζωή λόγω του κορωνοϊού, η ιστορία αυτή ήρθε για να μας γεμίσει ξανά με αισιοδοξία για το μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

This 99-year-old war veteran was applauded by NHS staff after he recovered from coronavirus.

Albert Chambers survived a German prison camp for three years during WWII, and is now looking forward to his 100th birthday in July.@RDash_NHSpic.twitter.com/DaXHmOmjMG