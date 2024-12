Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τιμηθεί με το European Golden Boy Career Award

Ο περσινός νικητής του βραβείου ήταν ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως και ο Εντού είχε βραβευτεί το 2023 με τον τίτλο του Best European Manager.

?????? Nottingham Forest and Olympiacos owner Evangelos Marinakis will receive “European Golden Boy Career Award” at Golden Boy 2024.

Former Arsenal director Edu, set to manage Marinakis group clubs as director soon. pic.twitter.com/3jEoAxLWa2