«Ο Εκόνγκ έχει δεχτεί πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας»

Συνολικά ο πολύπειρος στόπερ του ΠΑΟΚ μέτρησε τρία γκολ στη διοργάνωση. Τα δύο με πέναλτι κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού στη φάση των ομίλων και στα ημιτελικά με τη Νότια Αφρική και μία άπιαστη κεφαλιά στον τελικό. Επίσης, κατάφερε όντας και αρχηγός της Εθνικής του να ηγηθεί της προσπάθειας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, ο Εκόνγκ έχει μπει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, αποτελώντας μία άκρως ελκυστική επιλογή.

«Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Γουίλιαμ Τρόοστ-Έκονγκ έχει δεχθεί μια πολύ σημαντική προσφορά από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα.

#PaokFC’s centre-back William #TroostEkong has received a very important bid from a Saudi Club. #transfers ????