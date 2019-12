Ο ελληνικός αθλητισμός το 2019

Εικόνες, στιγμές, γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, μεγάλα ρεκόρ, επιτυχίες, καθώς επίσης απογοητεύσεις και διακρίσεις χαρακτήρισαν το 2019 στην «αθλητική» Ελλάδα.

Ο ελληνικός αθλητισμός δεν έμεινε χωρίς θριάμβους. Στιγμές μοναδικές, τρόπαια, μετάλλια, κορυφαίες εμφανίσεις, που γράφτηκαν και συζητήθηκαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στην κορυφή του κόσμου οι νέοι στο πόλο

Στην κορυφή του κόσμου η εθνική μας ομάδας νέων ανδρών, για τρίτη φορά μετά το 2001 στην Κωνσταντινούπολη και το 2017 στη Βελιγράδι. Νίκησε 6-4 στον τελικό την Σερβία και κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κουβέιτ. Αυτό είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο υποδομών τους τελευταίους 30 μήνες, μετά το Παγκόσμιο νέων του 2017, το Παγκόσμιο εφήβων του 2018 και το Ευρωπαϊκό νέων του 2018.

Τρεις Έλληνες παίκτες ήταν στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης: ο Νίκος Μητράκης αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά, ενώ μαζί του στην κορυφαία ομάδα συμπεριλήφθηκαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Η χρονιά του Τσιτσιπά

Ονειρική χρονιά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε στο Australian Open να φτάσει στα ημιτελικά (έχασε από τον Ράφα Ναδάλ), νικώντας τον Ρότζερ Φέντερερ και στερώντας από τον Ελβετό τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο του στη Μελβούρνη! Στη συνέχεια κατέκτησε το Moselle Open της Μασσαλίας, δεύτερος τίτλος στην καριέρα του και πάλι σε τουρνουά ATP Tour 250. Στο Ντουμπάι έφτασε στον τελικό, όμως αυτή την φορά έχασε από τον Φέντερερ. Στο Εστορίλ, ο Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τρίτο τίτλο της καριέρας του με μόνο ένα χαμένο σετ, από τον Νταβίντ Γκοφέν στα ημιτελικά. Στο «χωμάτινο» Open της Μαδρίτης νίκησε τον Ναδάλ, αλλά έχασε στον τελικό από τον Τζόκοβιτς. Στη Σανγκάη νίκησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον Τζόκοβιτς, αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Μεντβέντεφ. Τα καλύτερα ήρθαν στο Nitto Finals ATP, όπου στην πρώτη συμμετοχή του κατέκτησε το τρόπαιο. Νίκησε 2-1 στον τελικό του Λονδίνου τον Ντόμινικ Τιμ, έχοντας επικρατήσει στον ημιτελικό με 2-0 του Φέντερερ. Έκλεισε την χρονιά στο Νο6 (έχοντας βρεθεί και στο Νο 5), από Νο 15 που ήταν στο τέλος του 2018. Λίγο πριν…φύγει το 2019, στις 21 Δεκεμβρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έφτασε στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship στο Άμπου Ντάμπιγια (του πρώτου ανεπίσημου τουρνουά της σεζόν 2020), όπου μετά από ένα εκπληκτικό αγώνα, που είχε διάρκεια τρεις ώρες και δεκαπέντε λεπτά έχασε από τον Ράφα Ναδάλ με 6-7(3), 7-5, 7-6(3). Ο Ελληνας πρωταθλητής έφτασε στον τελικό, αφού κέρδισε με ανατροπή τον Νόβακ Τζόκοβιτς (3-6, 7-6, 6-4).Αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2019 σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Πολύ καλή χρονιά για την Σάκκαρη

Σπουδαία χρονιά για την Μαρία Σάκακρη. Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της στο Μαρόκο, όταν επικράτησε με 2-1 σετ της Τζοάνα Κόντα. Επαιξε επίσης σε 3 ημιτελικούς, συνολικά έδωσε 53 παιχνίδια και είχε 31 νίκες και 22 ήττες και έκλεισε τη χρονιά στο Νο 23 από Νο 41 το 2018.

Ο MVP ΤΟΥ ΝΒΑ είναι Έλληνας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο NBA. Είχε μέσο όρο 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1.5 κοψίματα σε 32.8 λεπτά συμμετοχής. Ήταν υποψήφιος γι’ αυτό το βραβείο μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και Πολ Τζορτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ).

Στα 22 του χρόνια, ο διάσημος μπασκετμπολίστας συμμετείχε στο πρώτο του All Star Game στη Νέα Ορλεάνη και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στον αγώνα των «αστέρων». Το 2018 έκανε την δεύτερη εμφάνισή του, στο «Staples Center» του Λος Άντζελες, στο 67ο All Star Game, ενώ το 2019 στη Σάρλοτ (17.2) έκανε την τρίτη εμφάνισή του, σαν αρχηγός ομάδας μάλιστα. Στο 68ο All Star Game στη Σάρλοτ, η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς επικράτησε με 178-164 της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο άσος των Μπακς «έσπασε» το προσωπικό ρεκόρ πόντων του με 38.

"Ασημένιος" ο Γκολομέεβ

Ο 26χρονος πρωταθλητής, Κριστιάν Γκολομέεβ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού (12-28.7). Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος στον τελικό του αγωνίσματος με 21.45, μαζί με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους, πίσω από τον Αμερικανό Κάλεμπ Ντρέσελ που πήρε το χρυσό με 21.04 (ρεκόρ αγώνων). Ήταν το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης για την Ελλάδα, μετά το χρυσό του Άρη Γρηγοριάδη στα 50μ. ύπτιο στη διοργάνωση του 2005 στο Μόντρεαλ, όμως του Γκολομέεβ είναι το πρώτο σε Ολυμπιακό αγώνισμα.

"Έγραψαν ιστορία" Βαζαίος και Ντουντουνάκη

Ο Ανδρέας Βαζαίος και η Άννα Ντουντουνάκη «έγραψαν Ιστορία» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα στη Γλασκώβη. Ο Βαζαίος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στα 200μ. μικτή ατομική και στα 200μ. πεταλούδα, καθώς και το χάλκινο στα 100μ. μικτή, φτάνοντας τα έξι συνολικά στην καριέρα του σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 25άρας. Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο βάθρο αυτής της διοργάνωσης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδας. Αυτή ήταν η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων κολύμβησης σε 25άρα πισίνα για την ελληνική κολύμβηση.

Συλλέκτρια μεταλλίων η Άννα Κορακάκη

Συλλέκτρια μεταλλίων η Άννα Κορακάκη και το 2019. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 25μ. στο πλαίσιο των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων στο Μινσκ, αλλά και το ασημένιο στα 10μ αεροβόλο πιστόλι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε επίσης το χρυσό μετάλλιο στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μονάχου, το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι στα 25 μέτρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Πεκίνο, καθώς και το ασημένιο στο αεροβόλο πιστόλι από 10μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Όσιγιεκ της Κροατίας.

Διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων

Δύο χρυσά μετάλλια από τον Απόστολο Παπαστάμο, ο οποίος παράλληλα έπιασε στα 400μ. μικτή ατομική το όριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, ένα χάλκινο από τον Αρκάδιο Ασπουγαλή, αρκετά πανελλήνια ρεκόρ και συνολικά 12 πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα παρουσίασε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων στο Καζάν.

Ο Πετρούνιας 4ος στο Παγκόσμιο της Στουργάρδης

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατετάγη τέταρτος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Στουτγάρδης τον Οκτώβριο, μένοντας εκτός μεταλλίων σε μια μεγάλη διοργάνωση ύστερα από αρκετά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στη Στουτγάρδη τον Οκτώβριο, 11 μήνες μετά την κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του και τη χειρουργική επέμβαση στον αριστερό ώμο που ακολούθησε.

Η Εθνική μπάσκετ 11η στο Παγκόσμιο της Κίνας

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και κατετάγη 11η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας (31.8-15.9). Νίκησε στην πρεμιέρα το Μαυροβούνιο με 85-60, έχασε με 79-78 στη συνέχεια από τη Βραζιλία και στον τρίτο αγώνα επικράτησε με 103-97 της Νέας Ζηλανδίας και πήρε το «εισιτήριο» για το β΄ γύρο της διοργάνωσης. Εκεί όμως χρειαζόταν νίκη με διαφορά τουλάχιστον 12 πόντων επί της Τσεχίας και τελικά… αρκέστηκε στο 84-77. Η Ισπανία ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην Κίνα, νικώντας στο “Wukesong Sport Center” του Πεκίνου την Αργεντινή με 95-75.

Η Εθνική 10η στο Παγκόσμιο U19 στο Ηράκλειο

Στην 10η θέση κατετάγη η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U19, το οποίο διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τον τίτλο κατέκτησαν οι ΗΠΑ νικώντας στον τελικό 93-79 το Μάλι, ενώ η Γαλλία επικράτησε με 73-68 της Λιθουανίας και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η εθνική ομάδα των Εφήβων κατετάγη στην 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18.

Χάλκινο μετάλλιο η Στεφανίδη στο Παγκόσμιο στίβου της Ντόχα

Ένα χάλκινο μετάλλιο ήταν ο ελληνικός απολογισμός στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Ντόχα (28.9-6.10), το οποίο κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ. Η Ελλάδα κατετάγη στην 31η θέση του πίνακα μεταλλίων της διοργάνωσης. Την πρώτη θέση πήραν οι ΗΠΑ με συνολικά 29 μετάλλια (14 χρυσά, 11 ασημένια και 4 χάλκινα).

Τέσσερα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου στη Γλασκώβη

Ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο ήταν ο απολογισμός της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Το χρυσό κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με 8.38μ, τα ασημένια ο Κώστας Μπανιώτης στο ύψος με 2.26μ και η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν με 14.50μ και το χάλκινο η Νικόλ Κυριακοπούλου στο επί κοντώ με 4.65μ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Σπυριδούλα Καρύδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20.

«Χρυσός» ο Τέντογλου στη Σουηδία

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στο Γκέφλε της Σουηδίας, με άλμα 8,32μ.

Η Ελλάδα «αποχαιρέτησε» τη Super League στο Ευρωπαϊκό ομάδων στίβου

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων που έγινε στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας η Ελλάδα ήταν 10η με 197 βαθμούς και «αποχαιρέτησε» την Super League. Eίχε τρεις «πρωτιές» με τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος, την Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ και την Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν και δύο τρίτες θέσεις με τον Μιχάλη Αναστασάκη στη σφυροβολία και την Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία.

Δευτεραθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός στο Champions League της υδατοσφαίρισης

Η ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών του Ολυμπιακού έφτασε στον τελικό του Champions League, όπου γνώρισε την ήττα με 14-13 στα πέναλτι (10-10 η κανονική διάρκεια) από την ουγγρική Φερεντσβάρος. Έτσι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχασε την ευκαιρία να γράψει Ιστορία, υπερασπίζοντας τον τίτλο της. Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα για το 2019, σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Μέγιστη διάκριση για τον Γιαννιώτη

Μεγάλη διάκριση για τον Σπύρο Γιαννιώτη. Ο 39χρονος κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων θα συμπεριληφθεί στο International Marathon Swimming Hall of Fame, για την παρουσία του τόσο στον υγρό στίβο, όσο και έξω από αυτόν, σε σχετική τελετή που θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2020 στην Νέα Υόρκη. Ο Γιαννιώτης έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο το 2016 στο Ρίο, δυο χρυσά σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (2011, 2013), ένα χάλκινο και πολλές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Κόμεν και Πετρουλάκη στον Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο Κενυάτης Τζον Κιπκορίρ Κόμεν αναδείχθηκε νικητής στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με επίδοση 2 ώρες 16 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, με δεύτερο τον Φελισιέν Μουχιτίρα από την Ρουάντα (2:16:43) και τρίτο τον Κώστα Γκελαούζο (2:19:02). Στον Μαραθώνιο των γυναικών, πρώτη τερμάτισε η Ελευθερία Πετρουλάκη με 2:45:50, μπροστά από την Αικατερίνη Ασημακοπούλου και την Παναγιώτα Τραγάκη.

Πρώτη με 46 μετάλλια η Ελλάδα στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Ελλάδα με 110 αθλητές και αθλήτριες κατέλαβε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων με συνολικά 46 μετάλλια (19 χρυσά, 16 ασημένια και 11 χάλκινα μετάλλια) στους δεύτερους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες που έγιναν στην Πάτρα.

Η Εθνική κωφών γυναικών στην κορυφή του κόσμου

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ κωφών γυναικών νίκησε 51-42 τη Λιθουανία στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Λούμπλιν (Πολωνία) και πανηγύρισε τον τρίτο διαδοχικό τίτλο της. Πριν από τρία χρόνια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε πάρει την «πρωτιά» στο Eurobasket της Θεσσαλονίκης και το 2017 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σαμψούντας.

Χωρίς ομάδα στο Final 4 της Euroleague

Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός κατάφεραν να εξασφαλίσουν συμμετοχή στο φάιναλ φορ της Euroleague, που φιλοξενήθηκε στη Βιτόρια (17-19.4) και στο οποίο τον τίτλο κατέκτησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη για 8η φορά στην ιστορία της, νικώντας 91-83 την Αναντολού Εφές.

Βάθρο για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη στη Euroleague γυναικών στην υδατοσφαίριση

Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση έφτασαν στον τελικό της Euroleague, χάνοντας 13-11 από την Σαμπαντέλ, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η Βουλιαγμένη, νικώντας στον «μικρό τελικό» την Πάντοβα με 8-7.

Διακρίσεις από Νέες και Νέους στην υδατοσφαίριση

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U15 κατέκτησε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Κορασίδων, ενώ την 4η θέση πήρε η εθνική Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20. Την ίδια θέση (4η) πήρε και η εθνική ομάδα των Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18.

Στην 16η θέση η Εθνική στο Euro του βόλεϊ

Η εθνική ομάδα βόλεϊ των Ανδρών κατετάγη 16η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών (13-29.9), χάνοντας με 3-0 από την Ρωσία στη φάση των «16». Η Σερβία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην Ιστορία της, μετά το 2011 στην Αυστρία (Βιέννη), νικώντας 3-1 τη Σλοβενία στον τελικό του Ευρωβόλεϊ 2019, που φιλοξενήθηκε στο Παρίσι.

Ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο Ενόπλων Δυνάμεων της Κίνας

Στην 55η θέση με ένα χάλκινο μετάλλιο βρέθηκε η εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων στην Γουάν (Κίνα/18-27.10). Πρώτη ήταν η Κίνα με 113 μετάλλια.

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας – λείπει η κατηγορία στα ασημένια του Παγκόσμιου U23

Την 4η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, με συνολικά τέσσερα μετάλλια (δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο), κατέκτησε η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας U23, που διεξήχθη στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Ελβετία και η Ολλανδία. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Μεγάλη Βρετανία με 8 μετάλλια (6 χρυσά, 2 ασημένια), στη 2η η Ιταλία με 11 (6-1-4) και στην τρίτη η Γερμανία με 9 μετάλλια (2-5-2).

Δύο χρυσά μετάλλια από τις Μαρία Κυρίδου/Χριστίνα Μπούρμπου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23 (δίκωπος άνευ), χρυσό μετάλλιο από Αννέτα Κυρίδου/Δήμητρα Τσαμοπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Κ23 (διπλό σκιφ), ασημένιο μετάλλιο από τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 (σκιφ) και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23 (σκιφ), χάλκινο μετάλλιο από Γιάννη Καλανδραρίδη/Θανάση Παλαιοπάνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 (δίκωπος άνευ) και ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23 (δίκωπος).

Αργυρό μετάλλιο για τις Σοφία Θεοχάρη-Αγγελική Αραμπατζή-Ελένη Βαρελοπούλου-Χρυσή Καλίτσα) στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U23 που διεξήχθη στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων και για τους Γιάννη Πεταλωτίδη-Λεωνίδα Παλαιοπάνο-Δημήτρη Ζωγράφο-Θόδωρο Λαπίκοφ στην τετράκωπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων/νεναίδων που πραγματοποιήθηκε στο Έσεν της Γερμανίας.

Μετάλλια από την ιστιοπλοΐα

Οι Οδυσσέας Σπανάκης και Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και οι Μελίνα Παππά-Μαρία Τσαμοπούλου το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Οι Παππά-Τσαμοπούλου κατέκτησαν στην Ισπανία και το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19.

Η Βασιλεία Καραχάλιου κατέκτησε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης στα Laser Radial, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μαϊάμι.

Ο 16χρονος Γιάννης Καρβουνιάρης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX youth που έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη, όπως και ο Γιώργος Παπαδάκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser 4,7 youth, που διεξήχθη στο Ιέρ.

7η η Εθνική Beach χάντμπολ γυναικών στο Κατάρ

Η Εθνική ομάδα γυναικών beach χάντμπολ κατέκτησε την 7η θέση στα World Beach Games στο Κατάρ, νικώντας 2-1 την Ισπανία, με απολογισμό 6 νίκες-2 ήττες σε 8 αγώνες. Επίσης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, στους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες, κάτι που κατάφεραν και οι Άνδρες.

Απογοήτευση από την Εθνική στα προκριματικά του Euro 2020

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του EURO 2020, που θα διεξαχθεί σε 12 χώρες το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού στον όμιλό της κατετάγη στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς σε 10 παιχνίδια, πίσω από Ιταλία και Φινλανδία.

Ένας βαθμός για την Εθνική Παίδων στην τελική φάση του Euro U17

Στην τελική φάση του EURO U17 (Παίδων), η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατετάγη τελευταία στον όμιλό της, με 1 βαθμό (1-1 με Ιρλανδία, ηττήθηκε από Βέλγιο και Τσεχία).

Ο ΠΑΟΚ το νταμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία του

Μετά από 34 χρόνια αναμονής, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε αήττητος το πρωτάθλημα στην Super League για τρίτη φορά στην ιστορία του, ξεκινώντας με -2 βαθμούς και συγκεντρώνοντας 80 βαθμούς με 26 νίκες σε 30 παιχνίδια. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει αήττητη ένα πρωτάθλημα στα 39 χρόνια της επαγγελματικής κατηγορίας, η οποία στην Ελλάδα ξεκίνησε την σεζόν 1979-80. Πανηγύρισε μάλιστα το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του, κατακτώντας το τρίτο Κύπελλο στην σειρά και έβδομο στην Ιστορία του, νικώντας στον τελικό την ΑΕΚ με 1-0.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τρέχουσα σεζόν θα υπάρξουν play-offs για τον πρωταθλητή και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» και play-out και τις ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Νταμπλ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 37ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του και τρίτο στη σειρά, επικρατώντας 3-0 στην σειρά των τελικών του Προμηθέα και νικώντας 111-77 στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην «κατέβει» στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημά του να οριστούν ξένοι διαιτητές. Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αφαίρεση 6 βαθμών για την αποχώρησή του στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό. Η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα (2019/2020) και η ομάδα παίζει στην Α2, για καθαρά νομικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός έκανε το νταμπλ στο μπάσκετ, αφού στο Κύπελλο νίκησε με 79-73 τον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας μετά την… παρένθεση της ΑΕΚ. Πριν από την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ΑΕΚ το 2018, οι «πράσινοι» είχαν κατακτήσει έξι τρόπαια στην σειρά.

Ευρωπαϊκή συνέχεια στους «32» του Europa League για τον Ολυμπιακό

Νικώντας με σκορ 1-0 τον Ερυθρό Αστέρα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός… μετακόμισε στους «32» του Europa League (φάση που συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά), όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (20 και 27 Φεβρουαρίου 2020). Κανείς από τους άλλους εκπροσώπους της Ελλάδας στην Ευρώπη (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Άρης) δεν μπόρεσε να περάσει από την προκριματική φάση.

Πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, Κύπελλο ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ (26-24, 25-23, 25-22) του ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό στο «Μελίνα Μερκούρη» και κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία του στο βόλεϊ και δεύτερο διαδοχικό, αφού νίκησε 3-0 στους τελικούς τον αντίπαλό του. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έμεινε χωρίς τίτλο, αφού επικράτησε 3-1 (20-25, 25-12, 25-20, 27-25) του Ηρακλή στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Ιεράπετρα και κατέκτησε το τρίτο τρόπαιο της Ιστορίας του. Η ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε επίσης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (CEV Cup).

Νταμπλ στο πόλο στους άνδρες ο Ολυμπιακός

Πρωτάθλημα και Κύπελλο για τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση. Νίκησε την Βουλιαγμένη με 3-1 στη σειρά και κατέκτησε τον 33ο τίτλο της Ιστορίας του στην Α1 Ανδρών της υδατοσφαίρισης, τον 7ο διαδοχικό και 19ο τα τελευταία 21 χρόνια, καθώς από το 1999 έχει χάσει το πρωτάθλημα μόνο δύο φορές (2006, 2012).

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε και το Κύπελλο Ελλάδας, αφού νίκησε 6-4 την Βουλιαγμένη στον τελικό του Final-4 στο Καρπενήσι, κατακτώντας το 20ο τρόπαιο στην ιστορία του στο θεσμό.

Πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, Κύπελλο η Βουλιαγμένη στις γυναίκες

Οι γυναίκες του Ολυμπιακού κατέκτησαν για έκτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο του πρωταθλητή στην Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν 7-5 της Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, στον πέμπτο και αποφασιστικό τελικό των πλέι οφ, και με 3-2 νίκες κατέκτησαν τον τίτλο για δέκατη φορά στην ιστορία τους και όγδοο από καταβολής Α1, το 1999. Η Βουλιαγμένη, όμως, κατέκτησε το τρόπαιο στο 2ο κύπελλο στο πόλο γυναικών στη Χίο, νικώντας 10-8 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final-4, πανηγυρίζοντας έτσι τον πρώτο τίτλο της μετά από έξι χρόνια.

«Βασιλιάς» της πισίνας ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κολύμβηση για 24η συνεχόμενη χρονιά και 60η συνολικά. Οι «ερυθρόλευκοι» κολυμβητές συγκέντρωσαν 1275 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον ΠΑΟΚ (686), ενώ πρώτευσαν με χαρακτηριστική άνεση και στις επιμέρους βαθμολογίες των ανδρών και των γυναικών. Στους Άνδρες ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 716 βαθμούς (δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 387) και 559 στις γυναίκες (δεύτερος ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με 320).

Ξανά νταμπλ στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών, με 3-1 νίκες επί της ΑΕΚ. Στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, η πειραϊκή ομάδα νίκησε με 28-21 στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ. Υπήρξε εισβολή οπαδών του «Δικεφάλου» στο 53ο λεπτό, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να διακόψουν το παιχνίδι, το οποίο συνεχίστηκε μετά από περίπου μισή ώρα και ολοκληρώθηκε, αφού εκκενώθηκαν οι κερκίδες. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Ζαραβίνα κατέκτησαν και το Κύπελλο, αφού επικράτησαν 23-13 της ΑΕΚ.

4ο νταμπλ στο μπάσκετ οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο μπάσκετ στις γυναίκες, φτάνοντας στο τέταρτο διαδοχικό νταμπλ. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 96-39 του ΠΑΟΚ, στον δεύτερο τελικό της Α1 Γυναικών, γράφοντας το 4-0 στη σειρά (μετέφεραν τις δύο νίκες από την κανονική περίοδο). Στα Χανιά η ομάδα του Γιώργου Παντελάκη επικράτησε 78-69 της Νίκης Λευκάδας στον τελικό του Final-4 και κατέκτησε το Κύπελλο.

7ο νταμπλ στο βόλεϊ οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Τον έβδομο διαδοχικό τίτλο του στην Α1 βόλεϊ γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 3-0 τον Πανναξιακό στον τρίτο τελικό των πλέι οφ που διεξήχθη στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, κάνοντας το 3-0 στην σειρά των αγώνων. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού έκαναν το 7ο συνεχόμενο νταμπλ, αφού κατέκτησαν το τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδας γυναικών, νικώντας 3-1 τον ΑΟ Θήρας στον τελικό του Final-4 που έγινε στις Σέρρες. Αυτό ήταν το ένατο σερί Κύπελλο για τις «ερυθρόλευκες».

Μετάλλια σε όλα τα σπορ

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελένη Κωνσταντινίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών (ζετέ, σύνολο και αρασέ), η Δώρα Γκουντούρα κατέκτησε στην Ξιφασκία (Σπάθη) το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Ελένη Χατζηλιάδου πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε (+68κ.) και το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες (+68κ.), η Σοφία Κτενά κατέκτησε ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης (100μ υποβρύχιο και 50μ άπνοια) και ο Κωνσταντίνος Δρυγούτης δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης (200μ & 400μ 2πλά πέδιλα), η Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Κ21 Καράτε (+54κ.), ο Απόστολος Τεληκώστογλου το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό (-80κ.), ο Χρήστος Βολικάκης το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο πίστας του Χονγκ Κονγκ, ο Κωνσταντίνος Λιβανός δύο χρυσά μετάλλια (Σπριντ & Ατομική χρονομέτρηση) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας εφήβων και δύο χρυσά μετάλλια (Σπριντ & Κέιριν) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας εφήβων, ο Νίκος Μαυρομάτης το χάλκινο Μετάλλιο στο σκητ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σκοποβολής (Πήλινος Στόχος), ο Στέφανος Ξένος το χρυσό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ21 Καράτε και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ21 (-60κ.). Η 37χρονη Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Καζακ Κουρεσι. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό στυλ πάλης και η Ελλάδα συμμετείχε στη διοργάνωση με 5 αθλητές.

Η Ελλάδα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία του Fed Cup

Την τρίτη θέση, πίσω από Πολωνία και Εσθονία, κατέλαβε η Ελλάδα στο Group III της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Davis Cup που έγινε στο ΤΑΤΟΙ Club. Η εθνική ομάδα των Ανδρών θα μεταβεί στις Φιλιππίνες, προκειμένου να δώσει τον αγώνα της για τα πλέι οφ του Davis Cup και να πετύχει την άνοδό της στο World Croup II.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική ομάδα είχε για πρώτη φορά στη σύνθεσή της τον Στέφανο Τσιτσιπά, ενώ μαζί του ήταν ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο Μάρκος Καλοβελώνης και ο Πέτρος Τσιτσιπάς.