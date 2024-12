Ο Έντι Τζόνσον θέλει να γυρίσει στα παρκέ λόγω… Αντετοκούνμπο

«Πρέπει να επιστρέψω, από την στιγμή που το μόνο που έχω να κάνω είναι να το βάλω πρόγραμμα. Ένα τρίποντο αξίζει περισσότερο από ένα δίποντο από μέση απόσταση. Θα έβαζα ένα τέλος σε αυτές τις αηδίες. Τελείωσα την καριέρα μου στο Top-25 των σκόρερ και τώρα βρίσκομαι στο Νο62».

Πηγή: Filathlos.gr

I should come back since all I have to do is be programmed a 3 is worth more than a 20 foot 2 . I would put a halt to these shenanigans! I ended my Career top 25 all time and now 62. pic.twitter.com/VKk8K18hNI