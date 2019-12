Ο Φαν Ντάικ μιμήθηκε τον... πρωτοπόρο Μανωλά - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης με το σκορ στο 4-2 υπέρ των κόκκινων, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν μια πολύ καλή επικίνδυνη αντεπίθεση με τον Μόιζε Κεν. Ο Ολλανδός στόπερ κατάλαβε ότι δεν τον προλάβαινε και έτσι του φώναξε, με συνέπεια ο άσος της Έβερτον να αστοχήσει.

Van Dijk tries to put Kean off by screaming at him while Kean was through on goal. pic.twitter.com/PYyOIUmbBI