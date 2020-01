Ο Φερστάπεν στη Red Bull έως το τέλος του 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τρίτη θέση στους οδηγούς είναι η καλύτερη στην καριέρα του Φερστάπεν και η Red Bull έσπευσε να τον ανταμείψει, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους έως το τέλος του 2023.

YESSS BOYS! ???? We'll have plenty more of that please @Max33Verstappen ?? #YesBoyspic.twitter.com/wj4oS8qD04